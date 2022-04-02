烏克蘭局勢｜中國外交官：中國未刻意規避對俄制裁

中國外交部歐洲司司長王魯彤4月2日稱中國並沒刻意規避對俄羅斯的制裁，中國不認為任何國家的正常貿易應受到烏克蘭問題影響。



王魯彤稱中國通過與俄羅斯進行正常貿易，為全球經濟作出貢獻。中國反對制裁，因為這些制裁有可能蔓延到世界其他地方，導致貨幣、貿易和金融戰爭，也有可能危及供應鏈和產業鏈，甚至是經濟秩序。

他稱中國在烏克蘭危機上不是相關方，也不認為中國與任何其他國家的正常貿易應受此影響。

他是在中歐1日進行領導人峰會的翌日發表的，歐盟主席馮德萊恩昨天在會上警告，任何對俄羅斯的支持行動，都將導致中國在歐洲的名譽受到「巨大損害」。中國國家主席習近平則呼籲不能把全世界都捆綁到烏克蘭問題上。

圖為2021年11月18日，外交部歐洲司王魯彤司長作為中國-中東歐國家合作秘書處執行秘書長出席第五屆中國—中東歐國家首都市長論壇並致辭。（中國外交部網站）

王魯彤稱1日舉行的中歐峰會並沒為中歐雙方停滯不前的投資協定帶來任何進展。他認為，目前球在歐盟手上，歐盟必須先取消對中國的制裁，然後才能探討取消其他報復措施的可能性，這是對等的。

中歐之間的關係雖然一直都很緊張，但王魯彤認為，中歐作為貿易夥伴存在許多共同合作點，雙方應該在氣候變化方面深化合作，包括烏克蘭和伊朗在內的問題都是合作點，而不是摩擦點。