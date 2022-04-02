俄烏局勢衝擊食物鏈　德部份餐廳無薯條賣　英炸魚薯條店生意難做

俄烏戰爭正影響全球食物供應鏈，例如兩國佔全球葵花籽油產量逾半，結果目前葵花籽油價格急升，德國部份餐廳要「斷供」薯條，或多地薯片、曲奇餅製造商要改用其他食油替代；在英國，則有鱈魚供不應求，令炸魚薯條店也難做生意。



俄羅斯和烏克蘭是世界上數一數二的葵花籽油生產國。俄烏兩國分別佔全球產量的31%和28%，分別佔全球出口量的47%和30%。在戰爭爆發後，烏克蘭出口有困難，俄羅斯則受多國制裁，並在3月31日宣告禁止葵花籽出口5個月，並對葵花籽油實行出口配額。

彭博社報道，有來自冰島的業界人士反映葵花籽油的價格已上升1,000%，受影響的食物數以千計，從薯片到曲奇餅都有，迫使食物製造商要轉用其他食用油，例如是棕櫚油，但棕櫚油也有被指帶來過度砍伐樹木的問題，不少商家過去放棄使用。

圖為德國庶民小吃咖哩香腸配薯條（Getty）

MarketWatch報道，受到「食油危機」影響，德國部份餐廳要停售本來跟漢堡或其他食物一起售賣的薯條，在餐牌上消失，當地業界指，未來可能要用芥花籽油作用代替品。

在英國，售賣炸魚薯條的食店老闆則要為鱈魚而煩惱。法媒報道，過去英國炸魚薯條店有30%至40%的鱈魚是從俄羅斯進口，但在俄烏戰爭爆發後，英國對從俄羅斯入口的鱈魚增加35%稅項，當地餐廳難以得到供應，全國炸魚薯條聯合會（National Federation of Fish Friers）主席克魯克（Andrew Crook）表示「之前我們會訂購非常大量的魚，但現在只得到極少量，價格卻是去年的1倍。」