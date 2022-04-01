Omicron BA1-BA2複合變異病毒株殺入香港　兩荷蘭客2月帶病毒抵港

香港疫情雖有緩和，但新冠病毒再有新變種出現，英國最近錄得約600宗Omicron BA.1及BA.2的兩款亞種混合個案，當局將這款新變種病毒命名為XE，推斷其傳播速度比BA.2高大約一成。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（1日）在記者會指，2月初曾發現兩名來港旅客帶有XE變種病毒，其後未有再在香港社區內發現相關個案。

不過，衞生署其後澄清該兩名旅客並非帶有XE變種病毒，又稱兩宗輸入個案涉及21歲及22歲男子，2月1日從荷蘭抵港，於香港國際機場抵港檢測呈陽性。根據香港大學進行的全基因組測序分析顯示，個案帶有Omicron BA1- BA2複合變異病毒株，但並非Omicron XE。現時未有在本港社區發現涉及該變異病毒株的本地個案。



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XE增長率比BA.2高9.8%

英國早前公布錄得多宗由Omicron BA.1和BA.2混合而成的新變種病毒XE，截至3月16日的分析顯示，XE的增長率比BA.2高9.8%，根據推斷顯示，新變種病毒XE的傳播速度比BA.2高大約一成。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指已收到英國對新變種病毒XE的相關報告，懷疑XE是由Delta及Omicron混合或Omicron BA.1和BA.2混合而成，世衛現時已研究XE的傳播力和嚴重病情。

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2旅客已隔離及治療

張竹君表示對新變種病毒XE未有相關資料，港大2月初在機場曾發現兩名旅客有XE變異病毒株，其後在香港沒有發現相關個案，兩名旅客已進行隔離及治療。至於新變種病毒XE的特徵、傳播性、會否引起嚴重情況則需要進一步分析，她表示，現時會密切留意其他地方及世衛資料，研究會否對香港產生威脅。

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