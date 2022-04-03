烏克蘭・持續更新｜烏和談代表：普京與澤連斯基可能「直接磋商」

俄烏戰事在4月3日踏入第39日。據聯合國統計，截至當地時間1日午夜，烏克蘭已有1,325名平民死亡、2,017人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。其中，烏克蘭軍方表示已「解放」整個基輔地區。美國官員引述情報指出，俄羅斯已調整戰略重點，在於取得烏克蘭東部的勝利。



最新重點：

・俄烏和談烏方代表團成員稱，俄羅斯在一些議題上對烏克蘭做出正面回應，俄烏總統有「直接協商」的可能。

・烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克稱俄軍正迅速撤出基輔與烏北切爾尼戈夫，但明顯地轉向另一種策略，即向東或向南移動，以控制大面積的已佔領地方，並要在那裏取得穩固的立足點。

・這種說法與烏克蘭總統澤連斯基相似，他稱有明顯跡象顯示俄軍撤出烏北，卻是持續往烏東頓巴斯地區及第二大城哈爾科夫集結，準備進行大規模攻擊。他稱烏東的戰鬥或將更多。

・美國首次在俄烏衝突中，宣布協助把盟友的蘇製坦克，移交予烏克蘭。此外華府聲稱為防俄在烏部署生化武器，正向烏提供相應物資與設備。五角大樓3月31日已向國會提交有關3億美元對烏軍援詳情。

・美國取消「民兵3」洲際彈道導彈試射，以緩與俄羅斯的核緊張局勢。

・俄軍已全部離開切爾諾貝爾核電站，核電廠前升起烏克蘭國旗。

4月3日：

0830 阿拉哈米亞指出，烏克蘭與俄羅斯已接近達成協議，但是在克里米亞問題上仍存在分歧。如果任何文件中規定俄方擁有否決權，那麼烏克蘭就不會簽署這份文件。

他解釋指，俄羅斯若擁有一票否決權，意味烏克蘭將得不到安全保障，因此烏方主張與俄羅斯簽訂和平條約，但安全保障由其他國家提供，而且俄羅斯不能阻止這一過程。

0821 俄烏和談烏方代表團成員阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）表示，俄方對烏克蘭的所有立場都給予官方答覆，即他們接受烏方立場，但是有關克里米亞的問題除外。他說，「雖然沒有官方書面確認，但俄方口頭是這樣說的。」

阿拉哈米亞又指，莫斯科已在會談中同意，就烏克蘭中立地位舉行公投「將是擺脫這種局面的唯一途徑」。

0720 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫4月2日在接受白羅斯1台採訪時表示，俄羅斯希望繼續在白羅斯與烏克蘭進行談判，但是烏克蘭反對。

他表示，俄烏談判進行得不容易，但重要的是談判能夠繼續，並通過談判來結束軍事行動，談判的場地在哪裏並不重要。

0551 俄烏和談烏方代表團成員、烏克蘭執政黨主席阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）稱，俄方在多個問題作出積極回應，烏克蘭總統澤連斯基與俄羅斯總統普京有可能進行「直接磋商」，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）有分促成了這一進程。

0545 美國官員稱，俄羅斯已修改其對烏克蘭戰爭的戰略，重點控制烏克蘭東部，目標是在5月初取得「勝利」。

0425 立陶宛宣布已停止從俄羅斯進口天然氣。

0326 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在Telegram表示，周六在全國經人道主義走廊撤離的人數為4217人，當中1263人來自被俄軍佔領的馬里烏波爾及別爾江斯克市。東部盧甘斯克地區的疏散工作也在繼續。

0258 白羅斯宣布，將於今年開始以俄羅斯盧布支付俄羅斯石油和天然氣。

0235 消息人士稱，美國將協助把蘇聯時代坦克轉移到烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基曾多次要求各國提供更多的坦克。

0212 烏克蘭國防部副部長表示，烏軍已經重新佔領了整個基輔地區。

0133 一個監測政治逮捕的俄羅斯組織表示，周六在全國各地抗議俄羅斯對烏克蘭軍事行動的示威活動中，有 208 人被拘留。

0100 摩爾多瓦分離地區「德涅斯特河沿岸共和國」（Transnistria）政府周六否認有俄軍集結當地。烏克蘭軍方早前指，部署於「德涅斯特河沿岸共和國」的俄軍「對烏克蘭的進攻以及可能敵對行動準備就緒」。

4月2日，在波蘭華沙舉行的反戰集會上，人們舉著烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京（被囚禁）的肖像。（AP)

0047 烏克蘭總統澤連斯基警告，撤退的俄羅斯軍隊在民房周圍留下地雷，甚至在設施及遇難者遺體都埋了地雷，令民眾撤退變得危險。

0043 埃內霍達爾發生了一系列爆炸，該處近鄰近扎波羅熱核電站。核電站產生了烏克蘭五分之一以上的電力，是歐洲最大的核設施之一，自3月4日以來一直在俄羅斯控制之下。

0035 遭俄軍佔領的烏克蘭中部城鎮埃內霍達爾（Enerhodar）周六爆發民眾示威，民眾上街高唱烏克蘭國歌，期間遭俄軍武力驅散，片段可見有多枚震撼彈驅趕人群，至少4人受傷。

0008 烏克蘭周六在全國開設7條人道主義走廊，6,200人已在周五從各城巿撤退。

0000 據聯合國統計，截至當地時間1日午夜，烏克蘭升至1,325名平民死亡、2,017人受傷。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月1日，烏克蘭一名軍人腳踏在一部已被摧毀的俄羅斯坦克上。照片攝於哈爾科夫州名為Malaya Rohan的鄉村附近。（AP）

回顧4月2日時局：

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