疫情｜美住院人數創新低　紐約市維持學前兒童強制戴口罩令

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）住院人數創自疫情爆發以來新低之際，紐約市長阿當斯（Eric Adams）4月1日宣布，這座城市繼續維持5歲以下兒童在校園要強制戴口罩的規定。



美國

美聯社2日稱，全國平均住院人數上週降至11,860人，為2020年以來最低，住院人數在過去2個多月下降逾90%，且自2020年初，一些醫院首次出現深切治療部連續數天都無新冠患者的情況。

阿當斯計劃，如果病例數字持續低下，會自4日解除強制戴口罩令，不過他1日決定學前兒童應繼續戴口罩，原因包括他們太小不能打疫苗，以及變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞種BA.2導致當地確診病例增加。

韓國新冠肺炎疫情：圖為4月1日，高陽市民在公園捉圍棋。（AP）

日本

政府1日宣布10日起會放寬應對疫情的邊境防疫措施，把每天入境人數上限從7,000人增至1萬人。

據內閣官房統計，截至2日，44個都道府縣確診都在過去一週有所增加，儘管目前疫情尚未到急速擴散的程度且病床充足，但專家仍對第7波疫情可能到來提高警戒。

韓國

中央防疫對策本部3日公布，全國新增234,30人染疫，累計增至13,874,216個確診，連續3天單日少於30萬人感染。死亡新增306人，共17,235人染疫逝世。

政府決定4日起放寬防疫措施2週，私人聚會人數上限從8人放寬至10人，包括餐廳和咖啡館在內場所的營業時間限制從晚上11時延長1小時至午夜。