美國疫情｜死亡人數漸逼近100萬　調查指疫情帶來「這些」改變

根據約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）3月31日的統計數字，美國過去一天新增38,108人確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），1,221人死亡。全美累計有80,057,236人染疫，當中979,869人不治。民意調查顯示，疫情對美國人的生活產生巨大變化。



布魯金斯學會（Brookings Institution）網站30日指，疫情期間的多數時間，美國人都在隔離。除了3,160萬名必須上班為公眾提供前線服務的人外，其他人在家工作，校園也轉為網上教學。

法國市場調查公司益普索集團（Ipsos）進行的布魯金斯調查顯示，疫情來襲的日子，對女性、年輕人、黑人和拉丁裔美國人來說尤為艱辛。

體驗生活失控

調查結果顯示，許多美國人覺得生活失去控制，尤其是女性。26%受訪女性認為自己控制生活的能力較弱，而男性則有約19%。年齡介乎18至34歲的年輕人亦有生活「失控」的感覺。

美國新冠肺炎疫情：美國總統拜登3月30日在華盛頓白宮接種加強劑。（AP）

感覺對生活失去控制的男性當中，25%為拉丁裔人，18%是白人，6%黑人。但與黑人女性或拉丁裔女性相比，白人女性更可能覺得對生活失控。

需獲取更多幫助

結果也指，美國人覺得他們需要獲得更多幫助，最大的三個需求是收入、醫療保健和高質工作。53%受訪者表示需要更多收入，而與其他受訪者相比，黑人女性需要更多食物支援。

布魯金斯學會指，在網絡支援方面，美國基本沒有變化，但近20%黑人女性稱其社交網絡有所改善，18至24歲女性也有近30%人是這樣。

韓國

韓國31日公布，全國新增4,24,528人確診，創疫情以來新高，432人死亡，累計1,27,74, 956人染疫，15,855人喪生。荷蘭BNO News報道，韓國1,315名確診患者情況危殆，這是自疫情爆發以來的最高水平。