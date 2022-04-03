接種至少87次新冠疫苗　德國男販賣「疫苗通行證」被捕

德國傳媒4月報道，當地一名男子因接種至少87次新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗而被捕，正接受調查。



《自由新聞報》（Freie Presse）1日報道，這名61歲男子在包括德國東部的薩克森州（Saxony）和薩克森－安哈爾特州（Saxony-Anhalt）在內4個不同州份接種疫苗，每天前往3間疫苗中心打針。而根據記錄，他僅在薩克森州，就已接種87次疫苗。他打完針後把包括疫苗批次數目在內的資訊刪去，然後將疫苗通行證出售給反對打針人士。

德國新冠肺炎疫情：圖為德國衞生部長勞德巴赫3月10日在德國柏林一部巴士上接種疫苗。（Getty）

德國紅十字會發言人克拉尼希（Kai Kranich）稱，德累斯頓市（Dresden）一間中心有職員認出這名男子。他其後進入艾倫堡鎮（Eilenburg）的疫苗中心時，職員報警，他最終以涉嫌出售疫苗護照被逮捕。

警方稱，他之所以逍遙法外，是因為每次進入疫苗接種中心時，都帶有全新且空白的疫苗接種文件。

報道指，他用姓名和出生日期來預約疫苗接種，打針時無出示可查閱接種紀錄的健康保險卡。這揭示德國醫療保健系統的漏洞，即醫療資訊大多未有數碼化或集中存儲。