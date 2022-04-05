烏克蘭・持續更新｜澳洲禁向俄出口奢侈品　加拿大制裁9俄羅斯人

俄烏戰事在4月5日踏入第41日。據聯合國統計，截至當地時間3日午夜，烏克蘭已有1,430名平民死亡、2,097人受傷。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）簽署針對「不友好國家」實施報復性簽證措施的總統令。

・俄羅斯4月9日起將取消因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施的定期航班和包機的限制，但僅恢復52個對俄友好國家的航班，包括中國、阿根廷、印度和南非等。

・俄軍被指在烏克蘭小鎮布查鎮（Bucha）殘殺平民，俄羅斯4日再度否認。西方多國對此譴責，並稱要祭出更嚴厲的制裁。聯合國秘書長古特雷斯籲作獨立調查。

・俄羅斯要求聯合國安理會召開會議。俄羅斯聯邦調查委員會主動就「布查鎮事件」發起調查，此外莫斯科稱，將在布查鎮發生的挑釁性事件視為對國際安全構成的直接威脅。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月4日，烏克蘭總統澤連斯基來到布查鎮視察。小鎮位於首都基輔西北約30公里。烏克蘭發布小鎮平民陳屍街上的影片後，多國紛紛譴責俄羅斯，並以此為由準備加碼制裁。（AP）

4月5日最新消息

1030 美國國家安全事務助理沙利文在記者會上表示，美國認為俄烏衝突可能延續數月以上。

1025 拉脫維亞天然氣公司4月4日發表聲明稱，不排除以盧布購買俄羅斯天然氣的可能性。以盧布購買俄天然氣沒有違反拉脫維亞對俄羅斯的制裁政策。

1011 奧地利總理內哈默4月4日表示，奧地利不考慮對俄羅斯供應的天然氣實施進口禁令。

0934 俄羅斯外交部長拉夫羅夫4月4日表示，談判成功的機會永遠存在，俄方的出發點就是讓這些機會得以實現。

0913 俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）指，俄羅斯可能在烏克蘭使用核武器的說法沒有合理根據。

0840 烏克蘭總統澤連斯基表示，他4月5日將在聯合國安理會的緊急會議上發表講話。他並指，就烏克蘭布查鎖（Bucha）平民傷亡事件進行公開和透明的調查符合烏克蘭利益。

0835 英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）在波蘭首都華沙與烏克蘭外長庫萊巴（Dmytro Kuleba）會面後表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭平民犯下的戰爭罪行「非常明確」。她指，西方必定不能解除對俄羅斯的制裁，直到所有俄羅斯軍隊都離開烏克蘭，並且俄總統普京無法再次發動這樣的攻擊為止。

0826 加拿大外交部宣布，將對9名俄羅斯人和9名白羅斯人實施制裁。

0823 澳洲外交事務和貿易部（DFAT）表示，鑑於俄烏局勢，澳洲將禁止直接或間接向俄羅斯出口、供應、銷售或轉讓一些奢侈品，包括珠寶、黃金、葡萄酒和汽車。

0817 美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國希望4月7日在聯合國大會上就把俄羅斯逐出人權理事會進行表決。

0715 對於德國和法國驅逐俄羅斯外交人員，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示俄方將做出回應。俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在社交媒體上發文，指俄羅斯將對等回應系列歐洲國家對俄外交人員的驅逐。他強調說驅逐俄外交人員的行為是持續對俄施壓的表現。

0545 德國外長貝爾伯克較早前宣布，將40名俄羅斯外交官員列為不受歡迎人物，又承諾會與夥伴國商討下一步對俄措施。

0455 法國外交部發表示，法國決定驅逐數名俄羅斯外交官，指這些外交官的行為違背國家的安全利益。據悉，此舉為歐洲聯合行動的一部分。法國外交部並沒有透露驅逐俄羅斯外交人員的數量。

0334 美國總統拜登在回答他是否認為布查鎮的事件為「種族屠殺」時表示：「不，我不這樣認為，此為戰爭罪行。」俄羅斯國防部則指該事件為挑釁行為。

0200 俄羅斯國防部表示，俄國防部副部長弗明與聯合國副秘書長格里菲斯就烏克蘭局勢進行討論。俄羅斯國防部向聯合國表示，基輔不受控制地向民眾分發武器，導致盜竊和搶劫增加。

俄方指出，烏克蘭當局發起詆毀俄羅斯軍人的宣傳運動。為此進行挑釁，並專門設計發生事件。

0104 俄羅斯駐印度大使阿利波夫表示，對俄制裁未影響與印度建設核電站的合作進程。阿利波夫在「俄羅斯24」電視台節目中說：「當前局勢和目前我國因大規模制裁而遭受的困難沒有對我們的合作造成影響。」

0101 克里姆林宮新聞局發布消息稱，俄副總理鮑里索夫向俄總統普京匯報表示，俄羅斯新的國家武器計劃的目的為打造高質量的新武器，其中包括非傳統類型的武器。

據新聞局發布的消息：「新的國家武器計劃旨在打造包括非傳統類型武器、定向能武器、動能武器以及人工智能控制系統和機械人系統在內的高質量新武器。」

鮑里索夫還向普京報告有關俄羅斯國防工業領域的狀況以及在制裁條件下為支持俄羅斯工業骨幹企業而採取的措施。

0058 波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）4日呼籲就布查鎮事件成立獨立委員會進行調查。他4日在Twitter發文稱，稱布查、伊爾平、霍斯托梅爾及Motyzhyn都是人們將會記得的地方，俄羅斯犯下種族滅絕罪，這些罪行一定要被正確地記錄下來。他也稱，俄羅斯是「極權法西斯國家」，北約及歐盟必須制止它。

0051 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱，在看到烏克蘭布查鎮非常明顯的、戰爭罪行的跡象後，他想歐盟本週全面禁止進口俄羅斯的煤炭與石油。他稱會與歐盟的夥伴就對俄制裁進行討論。

0036 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱歐盟已準備派出聯合調查團到烏克蘭，與烏克蘭一同就「戰爭罪行」進行記錄。

0026 美國總統拜登較早時接受一名記者訪問，被問及關於烏克蘭布查鎮事件。他稱：「你或記得我因批評普京是戰犯而被批評。嗯，事情的真實是，你看到在布查鎮發生了什麼事，這足以讓他被稱為……他是一個戰犯。」

拜登稱：「我們已收集資料……我們繼續向烏克蘭提供他們所需的武器去戰鬥，而我們必須了解所有細節，這樣才能對戰爭罪進行審判。」他補充說：「這個人（普京）是殘暴。」

他說：「發生在布查鎮的事是駭人的，而每一個人都看到。我想這是一項戰爭罪。他應該被究責」。當他被問及美國對此回應時，他補充說：「我尋求進行更多制裁，是的。」

0018 英國天空新聞引述一位匿名的美國國防部官員稱，美軍不能獨立確認有關俄軍被指在烏克蘭布查鎮屠殺平民的指控，但也沒有理由對此提出異議。

0015 位於烏克蘭西北部的日托米爾（Zhytomyr），市長稱俄軍已離開那裏。

0006 烏克蘭基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）呼籲已撤走的民眾，過多幾天才回來，並警告稱他們的返家之路可能不安全。

0000 烏克蘭總統澤連斯基稱，因為俄軍在該國的暴行，愈來愈難跟莫斯科進行談判。

0000 紅十字國際委員會（ICRC）稱，因安全條件的問題，未進入被圍困的南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol），最新一次的人道救援行動宣告失敗。

0000 德新社援引德國前總理代表的話報道稱，德國前總理默克爾（Angela Merkel）認為自己在2008年的決定是正確的，當時她反對烏克蘭加入北約的想法。

德國前總理的新聞秘書說，默克爾「堅持與2008年布加勒斯特北約峰會有關的自己的決定」。當時由於德國和法國的立場，北約沒有向烏克蘭提供準備加入北約成員國的行動計劃。

0000 德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）：德國能源監管機構接管俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）德國子公司。他稱這是管理公司事務和確保能源供應的臨時措施。在2022年9月30日之前，Gazprom德國子公司的所有投票權將由聯邦能源網絡機構行使。

0000 烏克蘭稱首都基輔市郊的布查鎮在俄軍撤出後，市內有幾百具屍體，當局正調查俄軍是否屠殺平民。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月4日，烏克蘭布查鎮一名長者因丈夫被殺表現哀慟。布查鎮位於首都基輔西北約30公里。烏克蘭發布小鎮平民陳屍街上的影片後，多國紛紛譴責俄羅斯。（AP）

回顧4月4日時局：