美媒：美國3月曾成功試射高超音速導彈　保持沉默避免刺激俄羅斯

烏克蘭戰爭引發美俄關係驟然緊張。美國防官員披露，美國曾在3月中旬成功試射了一枚高超音速導彈，為避免刺激俄羅斯而保持沉默。



據美國有線新聞網絡（CNN）4月4日報道，據一位知情的美國國防官員稱，美國在3月中旬成功試射了一枚高超音速導彈，但為了避免美國總統拜登（Joe Biden）即將訪問歐洲之際加劇與俄羅斯的緊張關係，美國在此後兩週內保持沉默。

這位官員說，高超音速吸氣式武器概念（HAWC）是從美國西海岸的一架B-52轟炸機上發射，這是洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）版本該系統的首次成功測試。

這名官員沒有提供美國此次導彈測試的詳細訊息，只是指出導彈飛行了6.5萬英尺（約1.99萬米）以上，飛行距離超過300英里（約483公里）。

但即使是在高超音速飛行範圍的低端，即大約每小時3800英里的速度飛行，300英里的飛行也不到5分鐘。

就在美國此次高超音速導彈測試的前幾天，俄羅斯3月19日表示，在烏克蘭戰爭期間使用了自己的高超音速導彈，並聲稱目標是烏克蘭西部的一個彈藥倉庫。

美國此次試射高超音速導彈時，美國總統拜登正在準備訪問歐洲的北約盟國。

CNN稱，美國一直避免採取可能使華盛頓和莫斯科之間的緊張局勢不必要地升級的措施或聲明。

4月1日，美國取消了民兵III型洲際彈道導彈（ICBM）的試驗，以避免俄羅斯的任何誤解。