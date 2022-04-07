新冠肺炎｜美商務部及司法部長參加同一場晚宴後確診

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在華盛頓參加同一場晚宴後新冠病毒檢測結果均呈陽性。



綜合媒體4月7日報道，美國司法部6日發表聲明稱，司法部長加蘭（Merrick Garland）新冠病毒抗原檢測結果呈陽性。

根據美司法部聲明，加蘭是在得知自己可能暴露於新冠病毒環境後要求接受檢測的。他目前沒有症狀，此前已完全接種新冠疫苗和加強劑。

依照美國疾病控制和預防中心（CDC）指南，加蘭將居家隔離至少5天，其間遠程辦公，待新冠病毒檢測結果呈陰性後再返回辦公室。

美國司法部長加蘭新冠病毒檢測呈陽性。圖為4月6日，加蘭在華盛頓司法部舉行的新聞發布會上發表講話。（AP）

6日早些時候，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在出現輕微症狀後進行新冠病毒抗原檢測，結果呈陽性。

美國商務部發表聲明稱，雷蒙多在出現輕微症狀後當天在家中進行新冠病毒抗原檢測，結果呈陽性。雷蒙多已完全接種新冠疫苗和加劑，將居家隔離5天，待新冠病毒檢測結果呈陰性後再返回辦公室。

據美國媒體報道，加蘭德和雷蒙多近期出席了在首都華盛頓舉行的一場晚宴。目前已有至少兩名參加該活動的美國國會議員確診感染新冠病毒。

根據美國約翰斯霍普金斯大學6日發布的統計數據，美國累計新冠確診病例超過8021萬個，累計死亡病例超過98萬個。