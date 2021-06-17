航空公司沒跟您說：以現今技術　機艙內用手機還影響飛行安全嗎？

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-17 09:07

大家都知道，坐飛機時要打開手機飛行模式或關機。可隨着時間的推移，以及不同航空公司規定的不同，手機在內的電子設備在飛機上被限制的程度也發生了變化。

早些時候坐飛機，空乘會要求「全程關機」，之後又說打開「飛行模式」就行。此外，在起飛和降落之外的飛行過程中到底能不能正常使用手機也一直眾說紛紜。使用藍牙耳機的安全與否也讓很多人內心存疑。甚至還有航空公司推出了飛機上的Wi-Fi服務。那麼我們究竟該如何正確地在飛機上使用手機呢？

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1. 被限制的原因不止飛機通信干擾

上世紀90年代，手機普及，坐飛機的人也多了起來，越來越多的手機被乘客帶上了萬米高空，但隨之而來的是飛行員的“噩夢”。客艙裡正在不停接收無線信號的手機會對飛機通信系統造成干擾，讓飛行員的耳機和通話音響內發出類似於手機接收電話和短信時靠近音箱的滋滋聲。如果這種噪聲在關鍵時刻出現，飛行調度信息沒有被傳達清楚，就有可能造成機毀人亡的後果（比如調度員嘗試告知飛機A和飛機B要撞上了）。這就是飛機上手機使用被限制的主要原因。

另一個原因也是通信干擾，但和飛機無關。在美國，禁止在飛機上打電話的決定者並不是美國聯邦航空管理局（FAA），而是負責無線通信的美國聯邦通信委員會（FCC）。1991年開始，FCC禁止空中撥打手機電話，因為這種行為會對地面的手機運營商網絡造成擾亂。飛機在空中高速移動時，如果有人打電話，手機就會嘗試連接所飛到之處的各個基站，給地面網絡增加負擔。雖然這一原因早就因為新技術的發展（一種飛機上的空中基站）而不再成立，但相關規定一直沒被更新。

當然還有另一個原因，也和安全相關，但與任何儀器設備都無關。在飛機起飛和降落前，以及飛行過程中，機長和空乘都會向客艙內的乘客播報各類安全須知和提醒。乘務人員希望乘客能專心聽講，而不是低頭玩手機。這是個被大部分人忽略的原因。如果飛機出現了緊急情況，你想成為那個因為玩手機而沒聽清救生衣怎麼用？安全出口在哪的乘客嗎？為了避免這些潛在的問題，必須全程關機這種一刀切的方法是很多航空機構／公司的初步解決方案。

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2. 航空業對手機使用的放寬

不過隨著航空通信設備的升級，這些設備抵抗無線電干擾的能力也出現了提升。再加上坐飛機繼續普及，常規航空安全知識已經成為了更多人的常識。技術與意識上的雙重發展讓各國機構和航空公司相繼放寬了手機在飛機上的使用限制。

2013年9月，歐洲航空安全局更新了相關規定，允許乘客全程使用手機，前提是開啟飛行模式；2014年4月，印度民航總局也修改了規定，允許乘客全程在飛行模式下使用手機；2017年9月，同樣的規定被中國民用航空局採用，乘客們全程用手機都沒問題，只要開飛行模式就行。

美國則是個特殊案例。2013年10月，美國聯邦航空管理局提出了「允許在飛行模式下使用手機」的建議，但此建議不適用於所有情況。根據航空公司、飛機型號，以及飛行員“忍受程度”的不同，藍牙和Wi-Fi能否被使用都有不同的規定。同一年，美國聯邦通信委員會（FCC）考慮允許乘客在飛行過程中打電話。然而這一新規還沒落地就遭到航空界強烈反對。到了2021年，終於有了結果，美國人在飛機上打電話的美夢還是破滅了。

3. 沒有研究證明手機會干擾航空儀器

除了對飛行員耳機和音響的噪音干擾外，飛機上的各種儀器（比如導航儀）會被手機干擾也是一直以來很多人支持在飛機上禁用手機的主要原因。但是，不管是第三方機構，還是波音這種飛機製造商，都嘗試過尋找手機影響飛機飛行儀器的證據，然而並沒有什麼成果。不過反過來說，也沒有人能證明手機不會對飛行儀器有干擾。所以出於謹慎考慮，強制飛行模式還是更保險的辦法。

所以，作為乘客，最保險的做法就是無論乘坐什麼航班時，都自行把手機設為飛行模式。至於藍牙耳機，大家可以正常使用。遇到提供Wi-Fi的航班，也可以適時打開Wi-Fi。如果有航班的空乘要求需要在起飛和降落過程中關機，也要盡量配合。除非有非常緊急的情況，不要打電話或發短信，因為這一行為有可能會讓飛行員聽不清地面人員的語音。總之，安全永遠排在第一位，尤其是在萬米高空之中。

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