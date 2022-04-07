烏克蘭｜俄媒：美國軍事專家稱布查鎮平民是被烏軍殺害

烏克蘭基輔州布查鎮（Bucha）平民遭屠殺事件震驚外界，但事實真相尚未最終確認。俄媒引述美國軍事專家認為，布查平民是被烏克蘭軍隊所殺害。



據俄羅斯衛星通訊社4月7日報道，聯合國前駐伊拉克武器核查員、研究烏克蘭事件的美國軍事分析師里特表示，基輔州布查（Bucha）的居民是死於烏克蘭軍方之手。

他指出，俄羅斯軍方稱，俄軍在布查停留數週，俄軍人與當地居民關係良好。

這位美國軍事專家在網絡研討會上稱：「他們建立了一種易貨方式，把乾糧換成食品。布查居民給他們雞蛋、牛奶、奶酪，俄羅斯人用乾糧、麪粉、鹽、食糖和肉交換。然後俄羅斯人走了。所有參與這種與俄羅斯人互動的人，現在都被視為通敵分子。」

2022年4月6日，在烏克蘭首都基輔郊區的布查，公墓工作人員將被殺平民的屍體運往停屍房。（AP）

里特補充道：「我們知道這一點，因為烏克蘭國家警察發表公告，稱將於4月1日前往布查，對通敵分子進行清洗和清理。」

據里特指出，這與俄羅斯尊重所有烏克蘭居民、儘量不傷害平民的做法截然相反。

他補充說：「烏克蘭則聲稱：如果你和俄羅斯人合作，那你就會死。他們有一段高級政治人士的影片，在社交網絡告知布查居民：待在家裏，國家警察正在清洗。不要驚慌，待在家裏。」

烏克蘭政府和媒體之前發布一段據稱是在俄軍撤離後的基輔州布查鎮拍攝的影片，顯示街頭有多具屍體。

俄羅斯國防部回應稱，烏方公布的影片和照片都是「擺拍」，是烏政府的挑釁行為，否認了烏方的指控。