疫情｜瑞典研究：感染新冠病毒後6個月內　患血栓風險增加

《英國醫學期刊》（BMJ）4月6日公布一份由瑞典研究團隊發表的研究報告。報告指民眾在感染新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）後的6個月內，患血栓風險會增加。



研究團隊以逾100萬名在2020年2月至2021年5月期間確診新冠肺炎的人士為研究對象，再將他們的健康情況，與400萬名年齡以及性別和他們相同、但沒感染過新冠病毒的人士作對比。

患血栓風險增加

團隊發現，民眾在感染新冠病毒後的長達3個月內，患上腿部血栓或深部靜脈血栓（DVT）的風險增加；在感染新冠病毒後的長達6個月內，肺部出現血塊或患上肺栓塞的風險增加；在感染新冠病毒後的長達兩個月內，出現內出血，如中風等情況的風險增加。

研究報告稱，在每1萬名新冠肺炎病人中，平均有4人出現深部靜脈血栓，但在沒感染過新冠肺炎的人士中，平均每1萬人中只有1人出現深部靜脈血栓。在每1萬名新冠肺炎病人中，平均約有17人肺部出現血塊，但在沒感染過新冠肺炎的人士中，平均每1萬人中只有不足1人肺部出現血塊。

津巴布韋新冠肺炎疫情：圖為2022年3月24日，津巴布韋首都哈拉雷一名護士準備為學生接種新冠疫苗。（AP）

輕症病人也受影響

研究顯示，新冠肺炎病人即使症狀輕微，他們患上血栓的風險也會增加。病情嚴重的新冠肺炎病人，肺部出現血塊的風險會高290倍。而病情輕微的新冠肺炎病人，肺部出現血塊的風險會高7倍。但病情輕微的人士，出現內出血的風險沒增加。

第一波疫情病人風險最高

團隊指，病情嚴重的新冠肺炎病人，以及曾在第一波疫情中染疫的人士，患上血栓的風險最高。

在第二波疫情或之後才染疫的人士，其患上血栓的風險之所以比第一波疫情的病人低，可能是因為治療效果獲提高，以及較年長人士在第二波疫情前開始接種新冠疫苗。研究員指，研究結果突顯接種新冠疫苗的重要性。