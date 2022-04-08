回應俄羅斯遭暫停人權理事會成員資格　中國：創造新的危險先例

聯合國大會投票通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格的決議。中國外交部4月8日對此作出回應，稱此舉將創造新的危險先例。



聯合國大會4月7日召開烏克蘭問題緊急特別會議，投票通過一項關於暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格的決議。

中國外交部發言人趙立堅在4月8日例行記者會上表示，中方反對將人權問題政治化工具化，反對借人權問題對別國施壓。趙立堅指，有關決議將剝奪俄羅斯在聯合國人權理事會的合法資格，如此重大決議必須慎重。

趙立堅強調，有關決議起草不公開不透明，這種做法只會加劇會員國分裂，激化當事方矛盾，不利於衝突降級，聯合國人權理事會此舉將創造新的危險先例。

在聯合國193個成員國中，表決結果為93票贊成、24票反對和58票棄權。

據聯合國官網消息，該決議草案由烏克蘭、美國、英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞典、挪威、芬蘭、波蘭、加拿大、澳洲、新西蘭、日本、韓國等58個國國家共同提出。

俄羅斯、中國、古巴、朝鮮、伊朗、敘利亞、越南等國投了反對票。

印度、巴西、南非、墨西哥、埃及、沙特、阿聯酋、約旦、卡塔爾、科威特、伊拉克、巴基斯坦、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、柬埔寨等國投了棄權票。