足球界響應聯合國行動　六現役球星為烏克蘭作出全球呼籲

隨著逃離烏克蘭的難民人數急增至400萬人，聯合國難民署及世界糧食計劃署邀請一眾足壇球星就烏克蘭危機發出緊急呼籲。六名世界頂級的足球員（其中三位曾為難民），與聯合國難民署及世界糧食計劃署發起籌款呼籲，為逃離家園的難民和烏克蘭境內流離失所者提供援助。

圖、文：聯合國難民署



這個 #球星撐烏克蘭 (#football4ukraine) 籌募計劃，剛好在接近四分一烏克蘭人口、亦即超過1,000萬人被迫逃離家園之際推出。現時，已有約390萬名難民被迫逃離烏克蘭，是繼二次世界大戰後增長最快的難民危機。烏克蘭境內總計有650萬人流離失所，並估計有至少1,300萬人正因安全風險增加、橋樑和道路被毀，及缺乏尋求安全和居所的資源或資訊等問題，而無法離開或滯留在受影響地區。

是次呼籲集合了來自英格蘭超級足球聯賽、德國甲組足球聯賽以及法國甲組女子足球聯賽的球員，以及透過音樂為行動發聲的世界糧食計劃署親善大使The Weeknd。當中三位球員曾為難民，包括：聯合國難民署親善大使及拜仁慕尼黑球星艾方素•戴維斯、首位在德甲聯賽上陣的敍利亞難民代表馬哈茂德•達胡德（多蒙特），以及曾被迫逃離位於波斯尼亞和黑塞哥維那家園的愛華頓足球會門將阿斯米•比高域。他們將與榮獲2020年國際足球總會最佳女球員及現任曼城右後衛的露西•布隆澤、首位贏得金球獎及效力奧林匹克里昂女子足球隊的阿達•希格堡，及跟隨西班牙隊獲得世界盃冠軍的曼聯球員祖安•馬達，聯手支援相關計劃。

一眾球員現正向球迷作出呼籲，希望他們不論身處何地或支持那一個足球隊，都能團結一致，並透過https://donate.unhcr.org/hk/zh-hk/football4ukraine-acq 捐款支持因在烏克蘭的戰爭而失去家園的人民。

曾為難民的拜仁慕尼黑球星艾方素•戴維斯，擔任聯合國難民署親善大使。（Getty）

「是次的呼籲亦因而極為重要，為所有不論地點、有需要的人士提供緊急援助。」

艾方素•戴維斯表示：「眼看全球有數以百萬計的人因戰爭而流離失所，實在令人非常難過。為他們提供援助的需求正日漸增升。是次的呼籲亦因而極為重要，為所有不論地點、有需要的人士提供緊急援助。」

「我為烏克蘭的局勢感到痛心。數以百萬計的民眾被迫逃離在烏克蘭的家園，當中包括許多兒童，他們對未來或何時能重返家園都沒有答案。而更令人震驚的是，除他們以外，現時全球仍然有高達8,400萬人被迫流離失所。我希望是次的呼籲能為在烏克蘭境內被迫流離失所的民眾提供一切所需的援助。」露西．布隆澤說。

是次聯合呼籲，是由專責保護流離失所家庭的聯合國難民署，和有豐富經驗於衝突地區拯救生命的聯合國世界糧食計劃署共同發出。為確保捐款可為烏克蘭緊急情況提供最有效的幫助，款項將分配予兩署用於食物供應、提供庇護所、社交心理支援、經濟援助和其他救援物資。

難民署及糧食署正致力於烏克蘭境內外，日以繼夜為最有需要人士提供援助。在烏克蘭，難民署正為被迫逃離家園的人士提供緊急救援、庇護所、現金援助及關鍵保護服務。同時，難民署亦於區內參與各項難民應對計劃、提供人道援助和保護，以及協助有關當局提高接收和接待新抵埗人士的能力。

愛華頓足球會門將阿斯米•比高域，於3月2日的英格蘭足總盃賽事身穿支持烏克蘭的T恤現身。(Getty)

「人們無法在砲火連環轟炸下種植和收割農作物。」

而糧食署正展開大規模的救援行動，為被困當地主要城市的平民提供糧食，並協助其他因衝突而逃往鄰近國家的人。糧食署亦有在鄰國多個地方展開行動及設立中心，以加快運送人道物資至烏克蘭。

聯合國難民事務高級專員菲利普•格蘭迪表示：「看到世界各地球迷響應呼籲，支持受烏克蘭衝突影響的人民，我們深受鼓舞。我們希望向所有人傳達，沒有人選擇成為難民。來自烏克蘭及其他難民，他們處身於令人心碎的境況下，被迫為生命而逃難。然而我們每一個人都可以憑自己的力量，團結一致，展現我們的支持。」

「人們無法在砲火連環轟炸下種植和收割農作物。」世界糧食計劃署執行主任David Beasley說：「烏克蘭境內數以百萬人正生活在噩夢中，除非戰爭現在停止，否則在歐洲的糧倉恐怕無法繼續供應糧食。隨著戰爭的持續，飢荒不僅在烏克蘭發生，在邊境以外，那些依賴烏克蘭出口小麥和穀物來維持窮困人民溫飽的國家亦深陷危機。這場戰爭對整個世界而言，是一場災難。」

這一年的人道救援需求史無前例迫切，而這場烏克蘭危機如同雪上加霜，全球最貧困及最脆弱的一群首當其衝，並被迫承受災難性後果。難民署及糧食署正擴大規模，以應對因烏克蘭危機爆發而遞增的救援需求。同時，兩署亦將繼續致力為鏡頭焦點以外的阿富汗、敍利亞、南蘇丹及也門等處於人道危機的地區提供援助。