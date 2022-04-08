烏克蘭局勢｜斷手斷腳還失去一隻眼　倖存霍士記者仍稱「很幸運」

霍士新聞記者霍爾（Benjamin Hall）在烏克蘭與另外2名同事遭遇襲擊並成為唯一倖存者，他4月8日在Twitter上發佈自己的照片並說明傷勢情況，最後更向喪命的同事致意。



霍爾月前走上俄烏戰爭的前線採訪，不幸受到攻擊受傷：（按圖了解）

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《衛報》報道，霍爾在推文中描述他的傷勢，並感謝3周前為挽救他的生命而努力的人們，霍爾指出「總而言之，我一邊失去半條腿、另一邊則失去一隻腳、一隻手被接了回來、一隻眼睛再也看不到了，我的聽力狀況也非常糟糕，不過總而言之，我覺得自己很幸運還能來到這裏，讓我來到這裏的人真是太棒了！」。

在先前的推文中，霍爾則向另外2名已喪命的同事致敬，分別為攝影師扎克熱夫斯基（Pierre Zakrzewski）和記者庫夫希諾娃（Oleksandra Kuvshynova），他提到「烏克蘭襲擊事件已經過去3周了，我想開始分享這一切，但首先我要向那天沒有成功挺過的同事致敬，扎克熱夫斯基曾和我一起環遊世界，工作是他的快樂泉源，他的快樂具有感染力，願他安息」。

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