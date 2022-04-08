新冠肺炎｜提防染疫後遺症　研究：肺栓塞機率增33倍　輕症者亦然

英國醫學期刊（BMJ）最新研究顯示，患者在感染新冠病毒的3個月內，罹患深部靜脈栓塞（DVT）的風險增加了5倍，而且肺部在染疫的30天內，出現危險血栓或肺栓塞的風險增加了33倍，而且相關風險還可維持半年，就連輕症者也有血栓風險，因此醫界相信，這可能是英國在大流行開始後，血栓發病率和死亡人數是2018和2019年同期2倍多的原因。



綜合外媒報道，此前有研究表明，新冠患者的血栓風險更高，不過風險會維持多久、輕症患者的血栓風險多高則不明確。瑞典于默奧大學（Umea）臨床微生物學家康諾利（Anne-Marie Fors Connolly）將逾百萬名新冠確診者罹患DVT、肺栓塞和出血性疾病的風險，與400多萬健康人士比較後發現，新冠患者在染疫後的3個月內，出現危及生命的血栓的風險大幅增加。

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研究結果顯示，與未感染新冠的人士相比，確診者在染疫30天內，罹患肺栓塞的風險增加了33倍、發生DVT的風險增加了5倍，而患上出血性疾病的風險也比健康人士高出近2倍。此外，數據顯示，在感染後6個月內，他們的肺部出現危險血栓或肺栓塞的風險仍在增加。儘管過去研究顯示，重症患者出現血栓的風險最高，但新研究表明，輕症患者患上DVT和肺栓塞的風險也分別增加了3倍和7倍。

未參與研究的格拉斯哥大學公衛學者Frederick Ho認為，此研究還有助於學者了解新冠疫苗與血栓風險之間的關係，「這項研究證明，與接種疫苗後可能出現的併發症相比，新冠帶來的併發症程度要強得多、持續時間也長得多，因為即使是那些症狀輕微、不需要住院的人，他們罹患輕微血栓的風險也在增加」。

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