新冠肺炎深入華府圍繞拜登蔓延　總統胞妹眾院議長及數位高官確診

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）4月7日宣布自己新冠病毒檢測結果呈陽性。白宮稱現年79歲的總統拜登（Joe Biden）篩檢結果為陰性。傳2021年表達有意訪台、料會與佩洛西同往台灣的的眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）也確診。



這是發生在佩洛西於白宮親吻拜登之後。白宮7日堅稱，拜登不需額外採取預防措施，以及宣布他會在8日主持一個大型的戶外慶祝活動，慶祝積遜（Ketanji Brown Jackson）出任最高法院大法官。

拜登的胞妹瓦萊麗・拜登・歐文斯（Valerie Biden Owens）則在6日確診，她的出版商Celadon Books在7日發聲明稱，在她確診前，沒有跟總統或第一夫人有密切接觸。內文稱瓦萊麗已完全接種、有接種加強劑，而且症狀輕微。

瓦萊麗是拜登的政治顧問，在兄長所有競選活動中都擔任人領導角色。

圖為2020年3月3日，競選美國總統的拜登（中）與妻子吉爾（左）及妹妹瓦萊麗・拜登・歐文斯（右）出席在洛杉磯舉行的「超級星期二」的拉票活動。瓦萊麗是拜登的政治顧問，在兄長所有競選活動中都擔任人領導角色。（AP）

49歲的美國首都華盛頓哥倫比亞特區（Washington D.C.）市長鮑澤（Muriel Bowser）樣本也對病毒呈陽性反應。

綜合媒體4月8日報道，美國國會眾議院議長佩洛西辦公室7日表示，佩洛西COVID-19新冠病毒檢測結果陽性，目前無症狀，但將遵循美國疾病控制和預防中心（CDC）的政策進行隔離。

佩洛西發言人哈米爾（Drew Hammill）稱，原定由佩洛西率領的國會亞洲代表團將延遲出發。

哈米爾稱，議長已完全接種了疫苗及加強針，感謝疫苗提供的有力保護。他表示，議長將按照CDC的指導進行隔離，同時鼓勵每個人定期接種疫苗及加強針並接受檢測。

美國全國公共廣播電台（NPR）報道稱，82歲的佩洛西是自前總統特朗普確診以來最受關注的感染新冠的美國政府官員。特朗普曾於2020年10月新冠檢測陽性。

日本和台灣媒體報道稱，佩洛西本擬4月8日抵達日本，與日本首相岸田文雄會晤後，4月10日前往台灣，在《台灣關係法》立法43周年的當天抵達台灣，以展現美國國會對台灣的支持和對台灣關係法的重視。

此外，將隨佩洛西一道訪台的米克斯也在6日在Twitter發文宣布自己確診新冠肺炎。

美國眾議院議長佩洛西（右二）2022年4月7日公布自己確診新冠肺炎，此前她在5日於白宮東廳舉行、有關《患者保護和平價醫療法案》的活動上親吻美國總統拜登面頰（右三）。同場人士還有副總統賀錦麗（左二）白宮稱拜登檢測結果呈陰性。（AP）

佩洛西確診的消息為國會本週一系列確診病例中的最新一例。多位政府官員和國會議員上星期六參與了華盛頓年度烤架俱樂部和基金會晚宴（Washington's Gridiron Club and Foundation Dinner），隨後接連傳出多位官員確診，包括司法部長加蘭（Merrick Garland）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國會眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff），以及民主黨聯邦眾議員華金・卡斯特羅（Joaquin Castro）。

根據美國財經媒體（CNBC）報道，哈米爾稱，雖然佩洛西並沒有參加活動，但十多位參與晚宴的重要官員和遊說人士都陸續傳出確診。另據《華盛頓郵報》報道，有多位記者也確診。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）傳訊總監西蒙斯（Jamal Simmons）亦已確診。