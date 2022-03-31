美國疫情｜拜登籲通過抗疫預算　否則今秋疫苗供應可能不足

當地時間3月30日（周三），美國總統拜登（Joe Biden）警告稱，如果國會不能通過政府要求的225億美元額外抗疫資金，到今年秋天，美國將沒有足夠的新冠疫苗接種。



拜登說，美國有足夠的疫苗供應，以確保有資格注射第四針的人能夠獲得疫苗。美國疾病控制和預防中心（CDC）本週建議，對於50歲及50歲以上的人群，以及某些免疫系統受損的年輕人，可以在第一次接種新冠疫苗加強針四個月後接種第二劑加強針，也就是第四針新冠疫苗。

隨着美國進入推進疫苗接種的新階段，拜登呼籲國會採取行動，確保美國在出現另一波感染浪潮時擁有所需的資源。拜登說，「美國人又開始過自己的生活了。我們不能放棄這一點。請國會採取行動。你必須立即行動。不作為的後果是嚴重的，而且只會隨着時間的推移而加劇。」

美國衞生與公眾服務部（Department of Health and Human Services）高級官員奧康納（Dawn O'connell）周三則對國會表示，如果今年秋天有必要對所有普通民眾進行加強針的接種，美國目前沒有足夠的疫苗。

近期，新的感染和住院人數已經從1月份冬季奧密克戎感染浪潮的高峰下降了90%以上。然而，隨着一種傳染性更強的奧密克戎亞型變種BA.2成為美國的主要流行毒株，感染下降的趨勢在最近幾天開始放緩並趨於穩定。

白宮首席醫療顧問福奇本月早些時候表示，BA.2可能會導致美國的感染人數上升。他預計，病例不會再次激增。華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）的首席流行病學家穆克達德（Ali Mokdad）也稱，感染人數將在春季和夏季繼續下降。

但與此同時，Mokdad警告稱，隨着對疫苗的免疫力減弱，以及人們在寒冷的天氣裏回到室內，秋季可能會出現另一次大爆發。

國會民主黨和共和黨還未能就150億美元的新冠肺炎資金達成兩黨協議，這一金額仍低於白宮的要求。共和黨人希望通過削減已經撥給州和地方政府的資金來彌補任何新的支出。民主黨人拒絕了這一要求。眾議院和參議院正在進行談判，以找到一個妥協方案。

拜登還警告說，如果另一波新冠疫情席捲美國，美國將沒有資金進行大量檢測、單克隆抗體治療和抗病毒藥物。總統還推出了一個新的政府網站covid.gov，美國人可以在這裏找到他們可以獲得口罩、檢測、疫苗和治療的地方。