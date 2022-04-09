巴基斯坦總理或被迫下台：不會承認反對派政府上場

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）4月9日面對國會就不信任動議表決。英媒9日稱預計他將無法保住總理之位。他在投票舉行前警告說，如他被趕下台，將不會承認將上台的反對派政府。



伊姆蘭汗稱接受最高法院的裁決，即必須面對不信任動議表決，但他反復指出，這是美國帶頭策動的陰謀，目的是令他下台。不過伊姆蘭汗也沒就此提出證據。

他反復指出反對派政黨與外國勢力合作。他稱自己之所以成為包括美國在內的目標，因他拒絕在中國及俄羅斯議題上與美國站在同一陣線。美國稱這些指控沒一絲一毫是真相。

倘他真的被迫下台，反對派政黨將委任一名新總理，此人將可在任至2023年10月。屆時該國將舉行大選。

在巴基斯坦政局波動之際，英國廣播公司（BBC）9日的報道引述記者凱爾馬尼（Secunder Kermani）稱，這位巴國總理被指是在軍方支持下掌權，但有分析家認為，他們已離他而去。一些執政聯盟的夥伴亦已拋棄他。

伊姆蘭汗：圖為2022年3月23日，巴基斯坦總理伊姆蘭汗在伊斯蘭堡出席國慶日閱兵儀式。（AP）

伊姆蘭汗7日在Twitter表示，他將繼續為國家戰鬥到最後。

伊姆蘭汗3日宣告解散國民議會，提早舉行大選，最高法院裁定4日有關做法違憲。法院下令國會在9日復會，處理對伊姆蘭汗的不信任動議。

伊姆蘭汗曾是板球運動員。他7日在Twitter上用板球術語寫道：「我給我國傳達的訊息是，我一直以來都在為巴基斯坦而戰，並將繼續為國家戰鬥，直到最後一球為止。」

他稱他已召集內閣成員8日召開會議，同日他所屬的黨派也會開會。他之後會在8日晚向全國發表講話。