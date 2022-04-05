匈牙利與塞爾維亞的另一種歐洲

4月3日東歐匈牙利和塞爾維亞兩國分別舉行大選。

選舉結果皆在情理之中，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）雙雙連同他們的政黨勝出連任；選舉結果卻也在意料之外，歐爾班和武契奇勝出的優勢遠遠超乎了各方起初的預估。

值得說道的不僅是這兩場選舉的相似性，也在於它們呈現了與近來發展軌跡相異的另一種歐洲。

歐爾班：「從月球都能看得到」的勝利

匈牙利方面，據該國選舉辦公室對99%選票的點票結果顯示，由歐爾班領導的執政黨青年民主主義者聯盟（Fidesz，青民盟）得票率為53.59%，將獲得國會199個議席中的135席，超過三分之二的絕對多數。由6個反對黨組成的聯盟得票率則僅為34.66%，獲56個席位。未加入反對黨聯盟的極右翼政黨「我們的家園」（Mi Hazánk）反倒表現突出，憑6.11%的選票通過門檻，贏得7個國會席位。

匈牙利是北約（NATO）成員國，也是歐盟成員國。該國實行一院制，國會是立法機關和國家最高權力機構。自2010年以來，歐爾班帶領執政黨青民盟連續四次贏得國會選舉，算上1998年至2002年的任期，這已經是歐爾班的第五個總理任期。

是次選舉投票率為69.47%，與上一屆持平。與之前的選舉相比，青民盟這次經歷了反對派更有組織的競爭，以至於眾多媒體和民調一致認為選情將十分膠著。誰料青民盟最終輕鬆獲勝，反對派聯盟推舉的總理候選人馬爾基-扎伊・彼得（Márki-Zay Péter）甚至以市長身份丟掉了自己的選區，以39-52敗給青民盟候選人Lázár János。

匈牙利反對黨聯盟除了拿下首都布達佩斯以外，在全國所有其他選區悉數落敗。（index.hu）

武契奇：唯一一位兩度於首輪投票勝出的總統

塞爾維亞方面，總統選舉和國會選舉同日舉行。據塞爾維亞國家選舉委員會4日發佈的數據，是次選舉投票率為58.71%，屬於歷屆選舉中較高水平。

總統選舉方面，該國遵循兩輪決選制。2017年，武契奇在上一屆總統選舉中以55.06%的得票於首輪獲勝，因此不需舉行第二輪決選。今次選舉之前，多個反對黨組成「聯合塞爾維亞」聯盟，共推退役將軍、立場親歐的中間派波諾斯（Zdravko Ponos）為候選人，希望至少能迫使武契奇進入第二輪決選。然而武契奇最終以58.59%選票的大幅優勢勝出（波諾斯僅獲18.32%選票），並以兩百餘萬張選票成為該國歷史上得票最高的總統。

國會選舉方面，反對黨聯盟「聯合勝利」（United for Victory）僅獲得12.9%選票，武契奇所屬的塞爾維亞前進黨（SNS）則獲得43.6%的席位，連同塞爾維亞社會黨（SPS，獲11.6%席位）及其他聯盟政黨，可輕鬆維持多數地位。

根據塞爾維亞憲法，該國為議會制國家，國家事務由內閣負責。然而由於總統乃國家武裝部隊總司令，掌握外交、解散國會等權力，且是直選產生，影響力較總理更大，因此更為接近半總統制下的總統。總統任期為5年，可出任兩屆。

塞爾維亞總統武契奇2022年4月3日在該國首都貝爾格萊德宣布自己在大選中勝出。（AP）

兩人的共同挑戰：烏克蘭局勢、與普京的關係

匈牙利和塞爾維亞的選舉有一定相似性：這次大選被烏克蘭局勢所主導，而歐爾班和武契奇都因為他們各自與普京（Vladimir Putin）的多年關係及所謂「親俄」立場而備受苛責——或許是因為知道自己退無可退，對手必然以此為主要競選手段，歐爾班和武契奇二人都表現得相對無畏，沒有躲閃，堅持自己外交政策的正確性。

匈牙利方面，烏克蘭局勢爆發後，歐爾班政府向「那些需要幫助的人」提供援助，包括安置難民，並譴責俄羅斯入侵、支持歐盟對俄制裁，稱「必須讓俄國人明白，發動這場戰爭不值當」——與此同時，歐爾班也拒絕支持烏克蘭政府，表示「越是處於戰亂局勢就越需要保持冷靜」，匈牙利不會置身於這場衝突之中，拒絕向基輔提供武器，不允許任何軍備經匈牙利運往烏克蘭，且由於匈牙利85%的天然氣和60%以上的石油都進口自俄羅斯，所以「不能讓匈牙利家庭付出代價」，堅決反對歐盟將對俄制裁擴大到能源領域。

勝選之後，歐爾班續表示，「我們取得了一場酣暢淋漓的勝利，從月球上都能看到，而且我確定布魯塞爾也能看到」，「我們將銘記這場勝利，直到生命盡頭。因為在這場戰鬥中，我們面對的是數量龐大的對手——國內左翼、歐盟官僚、國際媒體，還有烏克蘭總統——我們從沒有一次面對這麼多對手」。

2022年3月15日，匈牙利反對派支持者在布達佩斯舉行集會，質疑歐爾班的「親俄」立場。（Getty）

塞爾維亞方面亦是同理。2月底以來，塞爾維亞在聯合國支持了兩項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議，但堅決反對對俄制裁。面臨相關指責，武契奇在選前承認烏克蘭局勢令其選情受到影響，唯表示不計劃偏離現有外交政策，「塞爾維亞將努力與俄羅斯聯邦在許多領域保持友好和夥伴關係」，「我們將維持對歐洲人、俄羅斯人和美國人都很重要的政策，那就是中立」。

更何況，塞爾維亞目前享受的俄氣價格（270美元/千立方米）是武契奇親自找普京索要的超低價，原本在2021年底就該過期，後被延續至2022年6月。而在天然氣市價已超過1,500美元，乃至在3月一度飆升至兩三千美元的當下，如果塞爾維亞新政府改弦更張，莫斯科沒有任何理由不大幅提高價格。

烏克蘭議題的重要程度，以及最終壓倒性的選舉結果，無疑說明，雖然二人「反對戰爭但不支持烏克蘭」的態度持續被反對者批作「自相矛盾」，尤其是歐爾班，但二人還是敢於面對輿論壓力，有所堅持——而二國國民整體也是認可的：人們反對戰爭、譴責入侵者，卻也不認可西方對烏克蘭局勢的論述，更不認為自己應該為了這套論述而參與制裁，蒙受代價。

3月5日，數千塞爾維亞人在首都貝爾格萊德集會，持俄羅斯國旗高喊反北約的口號。（AP）

兩國的這些相似之處，呈現出了歐洲在面對烏克蘭局勢時的另一種心態，以及歐洲在面對危機時的另一種處理思路。

但兩國選舉的相似性又不僅限於此。

擺脫外部壓力：尋找適合自己的路徑

兩國選舉的另一相似之處在於，兩國選民面對強勢的外來意識形態、話語體系、政經壓力，都在以自身歷史和文化底蘊為基礎，以自身現實經濟利益為考量，尋求最適合自己的路徑。

回望三十年前，匈牙利與波蘭、捷克斯洛伐克（後分裂為兩國）共同成立「維謝格拉德集團」（Visegrád Group），在蘇東巨變的基礎上，力求「努力全面恢復國家獨立，消除極權主義，建立尊重人權和基本自由的議會民主，建立市場經濟，全面融入歐洲政治經濟安全和立法體系」。在擺脫蘇聯的桎梏和僵化的計劃經濟之後，匈牙利得以迅速發展，民生得到大幅改善。這也很自然地促使匈牙利進一步向西方靠攏，包括循序加入北約和歐盟。

2022年4月3日，匈牙利總理歐爾班連續第四次當選總理，出任本人第五個總理任期。他當日在布達佩斯舉行的集會上迎來支持者的歡呼。（AP）

然而，為了更快融入西方，匈牙利也一再於經濟、政治、外交、族群關係、文化等方面付出代價：經濟私有化和市場開放使銀行、電信、能源、媒體等行業幾乎被外國資本壟斷，大量本土企業在競爭中被淘汰；西方自由主義為保守的匈牙利社會帶來巨大衝擊，LGBTQ、宗教信仰等議題引發反彈；以自由主義價值觀為根本的理念，也觸痛匈牙利在立法、司法等領域的自主權。

也正是因應這些「融入西方過程中的不適」，歐爾班方得以藉「重點產業再國有化」、「養老金國有化」為口號，以「傳統基督教保守主義」為旗幟乘勢而起，乃至成為最大公約數。

塞爾維亞令人悲愴的歷史就更是不消多提，蘇東巨變和南斯拉夫解體造就的民族衝突慘劇，令塞爾維亞飽受戰亂、貧窮、西方輿論的苛責和孤立之苦。即便是這樣，武契奇及其同僚在過去二十餘年來也選擇「忍辱負重」，為了國家發展而暫放對北約的仇恨，積極尋求入歐，尋求與美國的合作。

2020年9月4日，武契奇訪問美國時與時任美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。彼時白宮的座位安排遭到各界詬病。（AP）

與此同時，為了國家和國民利益的最大化，在發展與西方關係的同時，大力開拓與俄羅斯和中國的關係，即便這會招致西方壓力。畢竟，歐盟能提供的是經濟保障；與俄羅斯的關係則既有族裔、宗教、文化的牽絆，又有安全保障的考量；而發展對華關係既是源於多年友誼，亦是該國對經濟發展的實際需求，更是在對未來的世界秩序「下賭注」……

是以，當歐爾班4月4日勝選之後表示「保守且以本國利益優先的政治模式勝出了，這是我們對歐洲發出的訊號，這將是歐洲共同的未來」時，他無疑是在自吹自擂，但他也道出了一則真理：一國的政治走向，需要以自身歷史文化底蘊為基準，以本國實際利益為最大考量——之於匈牙利如是，之於塞爾維亞如是，基於烏克蘭如是，基於歐洲亦如是。

這是歐洲的另一面，或許，這也是歐洲政治的另一種潛在前景。