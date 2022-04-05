疫情｜Omicron亞型BA.2於多國流行　美國個案約佔全國四分三

新冠病毒（SARS-CoV-2）變異病毒株Omicron（奧密克戎）BA.2亞型於多國流行，導致疫情升溫。美國疾病控制和預防中心（CDC）4月4日稱，估計BA.2確診個案佔全國變異病毒株個案近四分之三。



CDC估計，截至4月2日，BA.2確診個案佔全國變異病毒株個案的72.2%，BA.2確診個案在前一週只佔近57.3%。

截至4月1日，美國單日新增確診個案的7天移動平均數為26,106個，比上週的26,309個稍低。

美國的新冠肺炎確診個案在1月急增，1月3日新增約106萬個確診個案。其後美國的單日新增確診個案數量開始下降。在BA.2流行後，亞洲和歐洲部分地區的確診個案數量再急增，令人憂慮美國是否也將出現同樣情況。英媒4月5日稱，美國的衛生專家則相信，美國不太可能出現同樣情況。

德國新冠肺炎疫情：圖為2022年3月31日，德國柏林民眾乘坐列車時戴口罩。（AP）

德國

美國萬維網MD公司（WebMD）4月4日引述美聯社稱，德國正受BA.2侵襲，因此最近數週的確診個案數量高企，但公共衛生專家指，德國最近一波疫情或已達頂峰。

德國4月3日新增7.4萬個確診個案，比一週前的單日新增個案數量少，一週前的單日新增個案為11萬個。

德國上週撤銷大部分防疫措施，大部分公眾場所的口罩令被取消。 德國衞生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）4月4日稱，自5月1日起，政府不再強制隔離確診新冠肺炎的人士，雖然政府仍強烈建議他們隔離，但隔離將屬自願性質。

醫療機構職員確診後仍須隔離5天。

巴西新冠肺炎疫情：圖為2022年4月4日，巴西聖保羅露宿者站在帳篷前，當局派人移除他們的帳篷。（AP）

巴西

巴西是其中一個疫情最嚴重的國家，累計死亡個案有逾66萬個，僅次於美國。惟巴西加強新冠疫苗接種計劃後，國內的確診個案和死亡個案數量下降，目前全國2.12億人口中，近75%人已完成接種疫苗。

全國的平均單日新增死亡個案已下降至約200個，與1年前疫情高峰時平均單日新增逾3,000個死亡個案的情況相比，目前的死亡個案大幅下降。但住院個案和死亡個案上升的情況，往往比確診個案上升的情況滯後兩至三週，因此實際情況仍有待觀察。

巴西4月1日新增27,270個新冠肺炎確診個案，新增245個死亡個案。

巴西政府規定，自4月2日起，旅客入境時只須出示新冠疫苗接種證明，未接種疫苗的旅客則須出示在出發前1天內進行的病毒檢測證明，檢測結果須為陰性。政府原本規定旅客入境後須隔離14天，自4月2日起，所有旅客入境後不須隔離。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年4月1日，高陽市民在公園捉圍棋。（AP）

韓國

韓國政府4月5日公布，截至當日零時，全國新增266,135個確診個案，新增死亡個案為209個。全國目前有1,121個重症個案，重症個案數量連續第4天保持在1,100個以上。

政府自4月4日起放寬防疫措施，包括放寬聚會限制人數與餐廳營業時間。政府指在未來兩週內，如疫情呈現穩定下降的趨勢，將討論全面解除保持社交距離限制的措施。