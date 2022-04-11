俄羅斯保經濟穩定　增加2734億盧布緊急支出儲備基金

俄羅斯政府4月10日表示，在西方在烏克蘭問題上對俄實施制裁的背景下，已將用於緊急支出的儲備基金增加2734億盧布，以確保經濟穩定。



據中國媒體新浪財經4月11日報道，在2月24日俄烏衝突爆發後，西方切斷了俄羅斯與全球金融體系和供應渠道的聯繫。西方國家也愈來愈接近於全面禁止來自莫斯科的能源，以剝奪克里姆林宮最大的收入來源。

俄羅斯政府已經承諾向企業、社會支出和有孩子的家庭提供超過1萬億盧布的危機應對支持，這將佔用今年的全部政府收入，因此不會有預算盈餘。

政府周日在一份聲明中表示：「除其他外，這些資金將用於實施旨在確保經濟穩定的措施，以應對外部制裁。」

俄羅斯政府的儲備基金是一種現金緩衝，用於國家預算中未預計的意外支出。去年，它被用於一次性社會支付和抗擊疫情。

俄政府說，儲備基金增長的主要來源是第一季度收到的額外能源收入的2716億盧布，因為石油和天然氣價格的上漲反映了疫情以及俄烏衝突下供應中斷的風險的影響。

俄羅斯供應的天然氣佔歐盟天然氣消費量的40%左右，國際能源機構估計，消費額每天超過4億美元。歐盟三分之一的石油進口來自俄羅斯，每天約7億美元。