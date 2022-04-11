俄財長：若西方迫使俄出現債務違約　將採取法律行動

俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，如果西方國家試圖迫使俄羅斯出現債務違約，俄羅斯或將就此採取法律行動。



據英媒4月11日報道，西盧安諾夫表示，「當然，我們會起訴相關方，因為俄羅斯已經採取了所有必要的措施以確保投資者收到他們應得的款項。屆時，我們將在法庭上出示相關帳單，確認俄羅斯已盡力通過盧布和其他外幣支付這些款項，這不會是一個簡單的過程。儘管困難重重，但俄羅斯應積極地證明自己的立場。」

西盧安諾夫強調：「如果（西方）引發了一場針對俄羅斯經濟和金融的戰爭，我們將被迫做出反應，同時我們還將履行我們的義務。如果我們無法用外幣支付應付的款項，我們將用盧布支付。」不過，西盧安諾夫未具體闡明俄方可能採取的法律措施。

報道指出，４月早些時候，因俄羅斯在一家美國銀行中的外匯儲備被凍結，美國拒絕俄羅斯用美元支付一筆總價值約6.5億美元的歐元債務。對此，俄財政部回應稱，因該銀行拒絕了俄羅斯提出的支付要求，俄方將向債券持有人支付盧布，但根據相關規定，俄羅斯應以美元支付這筆外債。這將是自1917年以來，俄羅斯首次可能出現外債違約的情況。

對此，西盧安諾夫表示，俄羅斯會採取一些措施保證其債權人能夠得到償付，但如果西方繼續採取類似的制裁，而俄方償還外債的支付進程受阻，那麼未來俄方仍可能會用盧布支付這些款項。西盧安諾夫稱，西方故意採取了制裁等措施，目的是為了故意製造一場違約。

西盧安諾夫指出，俄羅斯的外債約佔該國公共債務總額的20%。該國公共債務總額約為21萬億盧布，其中外債約4.5萬億至4.7萬億盧布。