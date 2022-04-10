烏克蘭火車站遇襲逾52死　目擊者憶述儼如噩夢瞬間：全部都被火燒

烏克蘭的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站，8日遭到俄軍火箭襲擊，現在車站內部在遭受攻擊當下的畫面曝光。



可以發現當時有好幾10人擠在車站大廳，結果聽到外面出現爆炸聲響，全都面面相覷，說不話來。有目擊者說，這樣的經驗太可怕，不想再體驗第二次。

門口突然傳來巨大的爆裂聲，現場突然尖叫聲四起，只見幾10個人擠在小小的大廳內，每個人臉上都帶着驚慌失措的表情。

點擊放大瀏覽遇襲後的火車站現場（慎入）▼▼▼

+ 16

襲擊倖存者：「我記得聽見一聲巨響，有『東西』掉落像是炮彈或火箭，每個人都跌到地上，這真是一場噩夢，全部都被火燒，每個人都驚慌失措。」原來，這就是烏克蘭東部克拉馬托爾斯克火車站被攻擊後的瞬間，這場飛彈攻擊造成至少52人死亡，還有98人受傷，這些人原本是來車站準備搭車躲戰爭的，沒想到戰火卻先找上了他們。襲擊倖存者續指：「這太可怕了非常恐怖，這個行為根本是犯法的，若再次經歷這種情況，不，我不敢想。」

「他們都是等着坐火車離開城市，他們不是軍事戰略目標，這純粹就是對平民的攻擊。」目擊者回憶被攻擊的瞬間，他們異口同聲大罵俄軍鎖定平民攻擊實在太殘忍。

另一個俄軍被指犯下暴行的布查鎮，現在開放鎮民回家尋找已死在俄軍槍下的親人遺體。見到自己的兄弟終究沒躲過俄軍襲擊，一名男子忍不住淚崩，趕緊請收屍大隊幫他把屍袋拉上，不願再見到親人殘缺的屍身。布查民眾：「我從3月26日開始一直在找他，現場人員把屍體拿出來時，我認出了他，他們無故殺了他，他只是在街上走，為什麼。」能找到家人遺體的或許已經是好運，在布查鎮教堂旁的萬人塚，還有無數人焦急等待，希望真能出現神蹟，讓他們的親人逃過戰爭的摧殘。

延伸閱讀：

俄國用短程飛彈轟炸烏東火車站 美官員：至少50人喪命

【本文獲「TVBS」授權轉載。】