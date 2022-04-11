烏克蘭危機︱十九世紀印象派名畫《俄羅斯舞者》因這原因要改名？

由於冷戰年代烏克蘭曾是蘇聯加盟國，在帝俄時代烏克蘭亦曾經歷沙皇統治，所以自蘇聯解體後，不少外國人會將來自昔日前加盟國的東西籠統稱為「蘇聯制」或「俄制」，或統稱這些加盟國的人為「俄羅斯人」。然而因為俄烏戰爭衝突，兩國對涉及身份認同的物品開始認真講究起來，最近便有經典名畫被正名，由標題《俄羅斯舞者》更新為《烏克蘭舞者》。



十九世紀法國印象派畫家埃德加·德加（ Edgar Degas）《烏克蘭舞者》（倫敦國家美術館）

十九世紀法國印象派畫家埃德加·德加（ Edgar Degas）一幅名為《俄羅斯舞者》（Russian Dancers）的作品，多年來就畫中舞者身份一直存在爭議。畫家在畫中以柔和色調展示一群年輕跳舞表演者，他們戴著鮮艷的藍色和黃色髮帶，有不少評論指這些是烏克蘭國色，然而一直以來不少人提及此畫時，都稱畫中人是俄羅斯舞者。

然而俄烏戰爭爆發後，烏克蘭人開始更注重身份認同論率述。兩星期前，居住在倫敦的烏克蘭人 Tanya Kolotusha在 Instagram 上指責倫敦國家美術館錯誤地標記了Edgar 的彩粉畫，並表示「我們是否應該等待烏克蘭贏得戰爭，然後再開始文化戰線的大變革？」該畫作於 1899 年左右創作，並於 1998 年被該機構收購，一星期後倫敦國家美術館將 Edgar這幅作品的標題更新為《烏克蘭舞者》（Ukrainian Dancers），促使藝術界重新思考對烏克蘭藝術遺產的隨意解釋或錯誤標籤。

倫敦國家美術館發言人表示：「這幅畫的標題多年來都是討論焦點，並在學術文獻上被提及；然而在過去的一個月以來，時局發展讓人們愈來愈關注它，因此我們認為現在是合適時機，更新這幅畫的標題，以更好地反映這幅畫的主題。」

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東歐藝術與「俄羅斯藝術」

藝術界最近出現一批觀點，批評指在俄羅斯向烏克蘭發動戰爭期間，俄國已佔領數十個烏克蘭文化地標，然而世界上很多大型機構卻沒有為烏克蘭的文化遺產對俄國作適當抗衡。

上個月，倫敦烏克蘭研究所所長、歷史學家 Olesya Khromeychuk在德國雜誌《Der Spiegel》撰文，批評藝術界往往將東歐多國藝術統稱為「俄羅斯藝術」：「每次去倫敦的畫廊或博物館展出蘇聯的藝術或電影展品，都顯示出對該地區是一個無盡的俄羅斯；就像俄羅斯聯邦現任總統（普京）想看到的那樣。」她指出情況就像大眾對電影導演Oleksandr Dovzhenko的描述一樣，只會提及他是「烏克蘭出生」，然後描述他為前蘇聯導演、俄羅斯導演，她認為「烏克蘭人不被說成是俄羅斯人的情況極為罕見。」

電影導演Oleksandr Dovzhenko於烏克蘭出生，但大眾都描述他為前蘇聯導演、俄羅斯導演。

Edgar熱中於捕捉 19 世紀巴黎舞者的美態，幾十年來他創作了數百幅素描、繪畫和雕塑。與他最喜歡的古典芭蕾舞題材相比，《烏克蘭舞者 》描繪了 1890 年代後期，訪問巴黎並在包括紅磨坊在內，法國首都最著名演出場所內的東歐舞蹈團。在這幅畫中，年輕女性身著傳統的烏克蘭民族服飾並在動作中展示，一名舞者的腳以力度的弧線落向她腳下的草地；她手裡拿著一個藍色和黃色花朵的花環。