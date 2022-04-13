紐約地鐵槍擊案｜目擊者：槍擊持續近2分鐘　疑犯就坐我身旁

美國紐約布魯克林區（Brooklyn）地鐵4月12日發生槍擊案，造成至少29人受傷。車廂中有目擊者正好坐在疑犯身旁，目睹疑犯行兇個程，自己也不幸中彈受傷。



一名27歲的目擊者本卡達（Hourari Benkada）向美國有線新聞網絡（CNN）憶述案發過程，稱事發時他上了地鐵的最後一節車廂，坐在一名身穿紐約大都會運輸署（MTA）背心、提着行李袋的男子身旁，而這名男子就是疑犯。

本卡達指出，在列車行駛20秒後，疑犯引爆一枚煙霧彈，接着開始向車廂內的乘客開火，而槍擊大約持續近2分鐘。在混亂之中，本卡達試圖幫助一名孕婦時遭到槍擊，結果他的膝蓋中彈。子彈擦過他的膝蓋骨，從另一邊射了出來。

他稱事發後聽到其他人正在痛苦叫喊着，但由於現少充滿煙霧，無法看到他們或疑犯身在何方。

他接受手術後猶有餘悸的說，「我感到震驚，我感到顫抖，不確定自己是否還能再次乘坐地鐵。」

圖為來自社交媒體影片的照片，乘客2022年4月12日在紐約布魯克林區一個地鐵車站的車廂裏奔跑。（AP）

案發時身在地鐵車廂的46歲通克爾（Claire Tunkel）亦向CNN形容現場一片混亂。因為濃煙滿佈令她什麼也看不見，但她說聽到人們在呼救，還有一些人說他們正在流血。

通克爾稱，人們都衝到車廂前面，有些人則倒在地上，「你什麼都看不見，但你能感覺到，你能感覺到地上有人倒下。」

CNN引述住在離地鐵站僅一個街區的瓦倫蒂諾（Anthony Valentino）指，他在家外面看到多名緊急救援人員，出外查看後，發現有人流血，他感到震驚。

瓦倫蒂諾說：「我看到兩個人撐扶起一個渾身是血的男人，那人雙手沾滿鮮血，他看起來是嚇壞了，像喪屍一樣走路，然後坐在地上。我為他感到可怕。」