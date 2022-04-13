中國外交部：美國務院人權報告涉華內容顛倒是非　充斥政治謊言

中國外交部發言人趙立堅4月13日就美國務院2021年度人權報告涉華內容表示，美國所謂人權報告涉華內容和美國務卿布林肯（Antony Blinken）有關表態罔顧事實，顛倒是非，充斥政治謊言和意識形態偏見，中方對此強烈不滿，堅決反對。



美國務院12日公布2021年度人權報告，指中國、俄羅斯、朝鮮等國家有侵犯人權問題，當中以長達90頁篇幅探討中國的人權情況，提及香港、新疆和西藏等，包括指北京方式持續侵蝕香港的基本自由及自治。

根據澎湃新聞，趙立堅13日主持例行記者會時表示，中國人權狀況如何，中國人民心中有一桿秤，中國政府的治理能力如何，國際社會早就有目共睹，不是美國某些人說幾句話，或者發表一個報告，就能詆毀。

他批評美國政府年復一年借所謂人權報告詆毀抹黑中國，攻擊世界多國多地，企圖將自己塑造成人權判官、人權標杆，稱這恰恰暴露了美方的虛偽和雙標，他稱若論尊重人權，保障人權，美國可謂是內外欠賬，罪行累累。

趙立堅之後又指，美方應該做的是立即停止對他國人權指手劃腳，攻擊抹黑，切實躬身自省，改過自新，真正為改善美國自身人權狀況，為國際人權事業健康發展做些有益的事。