紐約地鐵槍擊案疑犯落網　遭起訴恐怖主義罪

美國紐約地鐵4月12日發生導致20多人受傷的槍擊案，疑犯詹姆斯（Frank R. James）在13日落網，當局起訴他一項涉嫌在公共交通進行恐怖主義罪。假如罪名成立，將可能面臨終身監禁的最高刑罰。



美國全國廣播公司（NBC）紐約頻道報道，紐約警方接獲民眾舉報，在13日下午1時42分左右於曼哈頓拘捕62歲的詹姆斯，對方當時沒有反抗，並押送他到市內警局扣留。美聯社引述兩名執法部門指，致電警方舉報熱線的人就是詹姆斯本人。

而在他被捕前數小時，執法部門將詹姆斯從涉案人士改到為疑犯，並懸紅5萬美元追蹤他的下落。

紐約地鐵4月12日繁忙時間發生槍擊事件，當地警方公開疑犯詹姆斯（Frank R. James）照片，呼籲民眾提供線索。疑犯其後在13日於曼哈頓被捕。（AP）

事件發生於12日早上繁忙時間，疑兇戴着防毒面具，在一列開往曼哈頓的地鐵列車上引爆2枚煙霧彈，之後在車廂中開槍。民眾恐慌之際，他趁機逃離現場。

社交網站流傳的照片顯示，大批乘客逃離一架列車，地鐵站月台上有多名乘客受傷躺地，現場有血跡。警方指出，疑兇開槍33次，至少擊中10人，另有19人分別因吸入濃煙和遭子彈碎片擦傷等傷勢被送往醫院。

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警方又指，調查人員後來在現場發現一把格洛克手槍（Glock handgun）、3個加長彈匣、2枚已引爆的煙霧彈、2枚未引爆的煙霧彈和一把斧頭。當局之後在布魯克林區內發現一輛涉案貨車，並在現場找到租用此車的信用卡，推斷疑犯在費城租用該貨車，正調查他。

而在事件發生前，詹姆斯曾在YouTube上載多段影片，內容包括批評市長亞當斯（Eric Adams）及其公共安全政策，並稱曾經歷殺人意欲，但不想入獄。