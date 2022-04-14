馬林勒龐公布外交政策　稱若當選將尋求北約與俄實現戰略和解

極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖兼總統候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）4月13日召開新聞發布會，公布其競選綱領的外交政策。



據歐洲時報4月13日報道，馬林勒龐公布其競選綱領的外交政策，強調獨立、中間和穩定是自己的外交政策的三個基本原則。

「法國不是一個中等國家，而是舉足輕重的大國。」馬林勒龐在記者會開場時說：「這是決定一切行動、戰略和措施的首要原則。」

「第二個原則是捍衛國家利益，也就是說，考慮哪些是對法國有益、必要和有用的。」馬林勒龐接着表示，第三個原則是讓「法國外交傳統價值——獨立、中間和穩定，重新回歸外交行動的中心」。

法國現任總統馬克龍和馬林勒龐進入法國總統大選第二輪選舉，第二輪投票日為4月24日。（AP）

馬林勒龐強調，「若我們本身就無法獨立行動且缺乏客觀性，如何成為世界和平與自由的捍衛者？這是促使我退出北約軍事一體化機構的原因之一。只有獨立才能保持中間立場，必須先去理解世界，而不是戴着意識形態的近視鏡急於評判；去理解地緣政治，而不是着急定罪。」但她表示，「我要的並不是法國退出北約，而是退出北約軍事一體化機構。」

馬林勒龐又指：「一旦俄烏戰爭結束並通過和平條約得到解決，我將呼籲北約與俄羅斯之間實現戰略和解。」

馬林勒龐在記者會上澄清說，自己對德國「沒有敵意」，希望法德兩國加強雙邊關係，但同時指出，德國與法國有着「不同利益」。「德國把北約看作是天然保護，無論是過去還是現在。鑑於這些不可調和的戰略分歧，我們將（在國防上）停止與柏林的一切合作，包括戰鬥機和坦克等。」

當談到與亞洲關係時，馬林勒龐稱法國在該地區也是重要的力量，呼籲與日本和俄羅斯建立合作關係，並將敦促中國「尊重法國的利益」。「中國只認力量對比，我將保持與中國的平等關係」。

此外，馬林勒龐批評「出於吸引中國遊客等目的，一些領導人錯誤表現出一種屈服態度，應停止這樣做。」

值得一提的是，馬林勒龐重申法國必將在國際事務上保持「中間」立場。「我們將拒絕跟隨拜登（Joe Biden）政府的政策，美國總是需要通過製造敵人去控制盟友」。