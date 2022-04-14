台媒：美參議員14日率團訪台　將會晤蔡英文

台媒4月13日晚報道，美國參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）和格雷厄姆（Lindsey Graham）14日將率團抵達台灣，並將與台灣總統蔡英文會面。



據台灣民視新聞網13日晚引述美國方面權威人士稱，美國參議院外交委員會主席、民主黨籍梅嫩德斯（Bob Menendez），以及共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）將率團訪台，預計於4月14日晚抵達台北松山機場，並會與總統蔡英文會晤，隔天傍晚啟程返美。

台灣外交部回應稱暫無評論，但指台灣政府一向歡迎美國國會議員訪台。

梅嫩德斯曾與另一名參議員魯比奧（Marco Rubio）提出法案，要求美國針對「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」一事展開協商。

美國眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）近日則因為確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），令其訪台計劃告吹。日本和台灣媒體報道稱，佩洛西本擬4月8日抵達日本，與日本首相岸田文雄會晤後，4月10日前往台灣，在《台灣關係法》立法43周年的當天抵達台灣，以展現美國國會對台灣的支持和對台灣關係法的重視。佩洛西將推遲訪問亞洲計劃。