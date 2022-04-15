抗疫有功民望急升　專家：黃循財是新加坡新領導最安全人選

新加坡財長黃循財，獲總理李顯龍推舉成為人民行動黨領袖，黃循財有望成為下任總理，接替年屆70高齡的李顯龍。



49 歲的黃循財有望成為新加坡 56 年歷史上第四位領導人，人民行動黨自國家獨立以來一直執政，並把新加坡成功轉變成為國制大都會。但近年人民行動黨正面臨著控制移民和應對日益分裂的地緣政治環境壓力。

黃循財2011年加入政壇，原本出任教育部長及財政部第二部長，為李顯龍內閣最年輕的閣員。副總理兼財政部長王瑞杰一直被視為接任李顯龍的接班人，但在2020年7月的國會選舉中，王瑞杰領導的團隊以53.41%得票率險勝工人黨，創下人民行動黨最差紀錄。2021年王瑞杰宣布不會接替李顯龍，並辭任財政部長，黃循財因而成為財政部長。

圖為2020年6月，黃循財獲委任成為應對新冠疫情的指揮之一，黃循財正透過新加坡政府的宣傳電視呼籲國民共同抗疫。（新加坡政府Youtube截圖）

在新冠疫情來襲後，黃循財成為協調對抗疫情的總指揮之一，雖然初期的決策失誤，導致疫情急升，但在調整策略後，讓新加坡成為首批宣布與病毒共存抗疫方針的國家。現時新加坡疫情已經穩定，一度成為「共存典範」，帶動他個人人望急升。

密歇根大學商學教授琳達林（Linda Lim）在黃循財於密歇根大學就讀經濟學時認識他。林表示黃循財是一個「安全的決定」，黃循財是「技術官僚而不是政治家」，可以幫助人民行動黨維持現狀。