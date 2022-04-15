新加坡財長黃循財獲選為執政黨第四代領導　為接任總理鋪路

新加坡總理李顯龍4月14日宣布，內閣成員支持財長黃循財（Lawrence Wong）成為執政人民行動黨（PAP）第四代團隊領袖，為黃循財接任新總理一職鋪路。



新加坡傳媒報道，當地內閣支持黃循財成為人民行動黨新一代領袖後，執政黨國會議員隨後在黨團會議通過有關決定。李顯龍在Facebook表示，決定繼任人選對新加坡非常重要，可確保作為系統象徵的領導層可以延續和穩定。

李顯龍又提到，領導權不是繼承，而是由每一代的領導人重新獲得，指新加坡一直需要由強大的團隊帶領，而且領導人應團結大家及可以令每位成員發揮長處。他有信心黃循財和團隊可以繼續為國家及民眾付出一切。

現年49歲的黃循財原本是一名公務員，在2011年大選投身政治，其後曾任國家發展部長、教育部長等職位，並在2021年調任財長，同時兼任跨部門抗疫小組聯合主席。

黃循財在Facebook發文，稱感謝大家對自己的信任，承諾全心服務民眾，爭取國民的支持和信任。他提到在過去2年抗疫時期，自己與其他第四代領導團隊一同合作，加強大家的凝聚力和捍衛新加坡安全的決心。

外界原本估計副總理王瑞杰是接替李顯龍的熱門人選，但前者在去年4月以健康理由宣布辭去第四代領導一職，黃循財之後從對方接任財長職務，因此被視為很有機會成為下一任總理。