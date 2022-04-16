拜登演講後竟與「空氣」握手　健康問題又引發熱烈討論

美國總統拜登（Joe Biden）美東時間4月14日晚在北卡羅來納農業與技術州立大學發表演說，40分鐘後結束。但完場時竟出現奇怪一幕，他竟轉向講台右方，向「空氣」伸出手，看來像是準備與人相握，但台上空無一人。



拜登當天演說的主題是要求國會就支持半導體產業批准撥款，也談及國家經濟與通脹。他除了「向空氣握手」之外，完場後還背對觀眾，有點看來不知自己該往哪走。不過最後他也順利下台。如此詭異行為，在網上引發熱烈討論。

從活動的影片可見，當時台上除了拜登，並無其他人存在。此外在鼓掌的人群中，也沒人趨前與拜登寒暄或示意想與他握手。

拜登之後走下講台，但有報道稱，他看起來相當困惑。

一些對他持反對意見的人質疑他身體狀況，德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）在社交媒體推特（Twitter）上分享影片，並附以「睜大雙眼」的表情符號。

美國加州共和黨前副主席迪隆（Harmeet Dhillon）稱，如拜登的幕僚不是故意要讓他看起來像腦退化症病人，那麼這位美國總統舉動真的很奇怪。

I repeat, where are the White House and Biden family handlers whose job it is to make him look good? This is truly bizarre, unless they WANT him to look like a dementia patient. https://t.co/AGtTnqtxPm — Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) April 14, 2022

拜登以往都發生一些情況，令人擔心他的身心健康。例如他弄曾錯別人的稱呼。拜登4月2日曾公開稱其妻吉爾（Jill Biden）為美國前總統奧巴馬（Barack Obama）的副手。但事實是，拜登擔任奧巴馬的副手長達8年。

拜登在2021年3月19日搭乘空軍一號前，在舷梯上似乎出現腳步不穩的情況，連續跌倒3次。線上流傳的影片中，拜登步履不穩令人看得人擔心，不僅引發網民熱議，估計白宮和華府高層也捏一把汗。