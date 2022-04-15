葬入黑海的「莫斯科號」：讓俄羅斯哀慟了？

疑遭烏克蘭導彈擊中的俄海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva，舷號121），俄羅斯國防部周四表示，莫斯科號在爆炸受損，在拖曳回港口期間已浸没。這也是40年以來被擊沉的最大軍艦，或顯示出俄軍艦隻的防衛漏洞，對於俄軍的水面艦隊陣容也是一大打擊。隨着莫斯科號沉沒大海，俄軍對烏克蘭的報復式攻勢再起。



俄羅斯國防部聲明指，當局在拖曳莫斯科號返回港口期間，船身因彈藥庫爆炸引起的火警而嚴重受損和失去平衡，加上海面洶湧，在風浪中沉沒。俄方早一天宣布，船上全部船員已安全逃生，當時並稱艦上火勢已經受控。

烏克蘭政府指，莫斯科號是被烏軍的兩枚R-360海王星（Neptune）反艦導彈擊中，嚴重受損。海王星反艦導彈是烏克蘭鑑於2014年克里米亞遭俄兼併後自主研發，以應付俄軍在黑海日益增加的軍事威脅，其射程為300公里。

Maxar Technologies 衛星圖像顯示 2022年 4月7日停泊在克里米亞塞瓦斯托波爾港的「莫斯科號」。（AP）

莫斯科號屬俄海軍三艘光榮級（Slava Class cruisers）導彈巡洋艦之一，排水量達12,490噸，全長186.4米，可載乘員510人、最高航程達一萬海里，是該區最強大的水面艦艇。據俄媒報道，莫斯科號配備16枚「火山」（Vulkan）反艦巡航導彈，射程超過700公里，另一方面莫斯科號亦配備64枚S-300F Rif防空導彈。

該艦原名為「光榮號」（Slava），始建於蘇聯時期的1976年，1979年下水，並於1983年開始為蘇聯海軍服役至今43年。它也是現今俄羅斯海軍現役艦隊之中的第三大艦艇。對上一次有如此大型的軍艦被擊沒，要數1982年5月2日，阿根廷「貝爾格拉諾將軍號」（General Belgrano）巡洋艦遭英軍核動力潛艇「征服者號」（HMS Conqueror）擊沉，貝爾格拉諾將軍號的排水量與長度跟莫斯科號相若。

黑海最強水面艦艇 不敵烏方導彈?

美國國防部發言人科比（John Kirby）表示，莫斯科號沉沒對俄軍而言是一大打擊，美方暫未能確認該艦是否被烏克蘭「海王星」導彈擊中，但這說法是絕對「合理」和「有可能」。

在俄軍對烏克蘭展開軍事行動之初，莫斯科號主要在烏克蘭西南部海岸對開的蛇島（snake island）附近活動。跟俄軍初期攻擊目標、黑海戰略城巿敖德薩（Odessa）保持一段距離。入侵行動的第二天，莫斯科號迫近蛇島，向島上的烏克蘭士兵勸降，被烏克蘭士兵透過無線電反喊：「俄羅斯軍艦，下地獄吧。」莫斯科號隨之發動攻勢，後來島上13名烏軍被俘，事件成為國際熱話。

軍事分析媒體Naval News引用OSINT數據，指出2月底至4月初，莫斯科號主要活躍於黑海北部，但比起其他俄軍軍艦離岸較遠。（Navalnews）

西方軍事分析員引述公開來源情報（OSINT）指，3月2日起俄軍軍艦駛近敖德薩進行脅迫任務，但但沒有證據顯示莫斯科號參與其中，相反停留在更離岸較遠的地方。而且莫斯科號沒有配備對地巡航導彈，因此沒有像其他戰艦般對烏克蘭地面發動連串攻勢，有關她的兩次出現記錄，都是被其他軍艦包圍、在較遠的位置提供保護，而且明顯地擔當的指揮作用。而且莫斯科號並沒定期返回克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的母港，卻以慣常姿態停泊着，並形成可預測的移動模式（a predictable pattern of movements）。

有軍事分析員指出，莫斯科艦配備三層防空系統，理應能提供絕佳的防禦，除了中短程防衛，還有六個短程近距離武器系統（CIWS）作為「最後防線」，可以一分鐘發射5000發子彈，為莫斯科號形成360度防空。另一方面，儘管烏克蘭聲稱使用的「海王星」導彈彈體較小，但基於莫斯科號搭載大量彈藥，艦身遭擊中亦可能引發彈藥殉爆，不過「海王星」飛行速較慢，屬於一種較易攔截的反艦導彈。

分析認為，如果「海王星」擊中的說法屬實，莫斯科號當時可能處於鬆懈的狀態、涉及軍員失誤、防禦彈藥不足或是出現技術問題。

烏克蘭局勢：2008年9月11日，俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）停泊在塞瓦斯托波爾（Sevastopol）港口。俄羅斯國防部2022年4月14日證實，該艦在黑海沉沒。（AP）

產自烏克蘭的莫斯科號

作為黑海艦隊的旗艦，莫斯科號是俄羅斯在黑海海軍力量的象徵，其遭擊潰沉沒，可謂大快烏軍人心。然而，這艘戰艦實乃產自烏克蘭南部港口城巿尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

尼古拉耶夫是蘇聯時代的海軍軍工心臟，大名鼎鼎「黑海造船廠」（Black Sea Shipyard）是美國以外全球唯一能建造超級航母的船廠，蘇聯與俄羅斯的所有航母，都是出產自黑海造船廠；原名「光榮號」的莫斯科號則出自尼古拉耶夫船廠（Mykolayiv Shipyard），也是該船廠最後的「登峰造極」之作。

在是次烏克蘭戰爭之初，兩方海軍實力懸殊早已人所共知，烏克蘭海軍幾乎沒一艘「像樣的」軍艦。蘇聯解體後，俄烏兩國雖成了蘇聯軍工遺產的最大繼承者，但技術及供應鏈分散各地。過去30年，一方面，烏克蘭海軍工業無以為繼、海軍沒落；至於俄羅斯縱有全套造船技術，但所需的燃氣輪機、艦載雷達等關鍵技術仍需從烏克蘭進口，惟克里米亞事件令俄烏昔日兄弟情不再，沒有烏方技術支持也削弱了俄羅斯的造艦能力。

俄羅斯雖然大力發展核潛艇有效彌補了海軍的實力空缺，但要建立震懾力強的水面艦隊，可謂受到諸多限制，包括技術、資金等，導致如今缺乏大型水面艦艇。痛失一艘強力戰艦、以首都為名的莫斯科號，對於俄羅斯而言固然有如「被剃眼眉」，東斯拉夫兄弟情也隨之沉落大海。