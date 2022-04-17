東航MU5735空難原因待解之際　公司旗下波音737-800客機復飛

東航空難事故原因仍在調查，根據航班追蹤網站Flightradar24公布的資料，中國東方航空公司已重新啟用波音737-800客機的服務。



據英媒4月17日報道，數據顯示，東航一架三年機齡、編號MU5843的波音737-800客機航班於17日上午9時58分從雲南省昆明市起飛，並於上午11時03分降落在四川省成都市。這架客機16日完成試飛，當天下午1時02分從成都起飛，前往昆明。

另一架波音737-800客機17日上午也在中國東航總部所在地上海進行試飛。

在此之前，東方航空一架載有132人的波音737-800客機3月21日執行昆明至廣州航班任務時，在廣西梧州墜毀，機上乘客和機組人員全部遇難。這也是中國28年來最嚴重的空難事件。

東方航空在空難當天將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。

東航失事飛機的首個黑匣子於3月23日尋獲，為駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR），目前在美國實驗室進行解譯；第二個黑匣子則於3月27日尋獲，為飛行記錄儀（Flight Data Recorder，FDR）。客機失事原因目前還未公布。

中國民航局航空安全辦公室副主任吳世傑4月11日對媒體表示，近日境內外網絡上出現了關於「從東航公安系統上層的訊息釋放，東航失事原因鎖定副駕駛」、「黑匣子數據已經出來」以及「民航局安全辦下發緊急通知，要求對執飛航班飛行人員進行航醫心理健康監測」等種種謠言。

吳世傑，這些謠言假借政府部門、公安機關之名發布虛假訊息，嚴重誤導社會公眾認知，干擾事故調查工作，已涉嫌違法，有關部門正配合公安機關開展調查，將依法追究造謠者法律責任。

吳世傑還表示，「3.21」事故發生後，對民航一線從業人員的心理和情緒產生一定衝擊，部分員工情緒波動，尤其是部分年輕空勤人員出現應激心理反應，情緒較低落。民航局對此高度重視，全國民航安全電視電話會議專門提出要求，主動採取措施，幫助飛行員、乘務員和安全員紓解心理壓力，各航空公司已在第一時間按照民航系統長期以來較為完善的制度政策開展相關工作，落實各項運行安全保障措施，確保空勤人員保持穩定的、積極的思想狀況和心理狀態，全身心投入飛行安全工作。這項工作目前取得很好的成效，全行業空勤隊伍總體穩定，完全能夠擔當確保航空飛行安全的重任。