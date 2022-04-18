中國外交部表態：中國太空站歡迎國外太空人來訪

中國太空站建設計劃又有新進展，神舟十三號載人飛船返回艙成功着陸。中國外交部表態稱，中國太空站歡迎國外的航天員來訪。



4月18日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，中國載人航天工程辦公室17日宣佈，2022年將實施6次飛行任務，包括將更多航天員送入太空。中國對國際航天合作持何種態度？未來是否會有外國航天員加入中國太空站？

汪文斌表示，神舟十三號任務是中國載人航天的突破之旅，意味着中國太空站建造的關鍵技術實現全面突破，為下一步空間站建造階段任務實施奠定了堅實基礎。

汪文斌介紹道，發展航天技術離不開世界各國的通力合作，中國載人航天工程自立項實施以來，同法國、德國、意大利、俄羅斯、巴基斯坦以及聯合國外空司、歐洲航天局等多個航天機構和組織簽署了合作協議，實施了形式多樣的合作項目，取得了豐碩的合作成果。

汪文斌說，中國太空站是歷史上此類項目首次向所有聯合國會員國開放，目前已經有17個國家、23個實體的9個項目成為中國太空站科學實驗的首批入選項目。

汪文斌表示，當前中方正在組織實施同聯合國外空司合作的中國太空站首批國際合作項目，最快有望在2022年年底上行開展實驗研究。

汪文斌表態稱，中方願與所有致力於和平利用外空的國家和地區一道，開展更多的國際合作與交流。中國太空站歡迎國外的航天員來訪，並和中國的航天員一道，共同為人類探索宇宙奧秘，推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。