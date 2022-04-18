俄烏發布戰俘與被捕親俄政客影片　提出交換馬里烏波爾軍民安全

烏克蘭國家安全局（SBU）4月18日發布影片，可見再度被軟禁的親俄政治領袖梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）提出，要求俄烏總統拿他與馬里烏波爾（Mariupol）被圍困的烏軍及民眾作交換。俄羅斯方面亦有提出相應要求的影片公開。



在梅德韋丘克的影片發布前，俄羅斯國營電視台Rossia 24同日較早時發放兩片段，顯示兩名在馬里烏波爾投降後被捕、來自英國並自願到烏克蘭參軍的男子平納（Sean Pinner）及艾斯林（Aiden Aislin）。他們要求英國首相約翰遜（Boris Johnson）拿他們換取梅德韋丘克獲釋。

俄羅斯《共青團真理報》18日稱，梅德韋丘克的妻子也在公開向普京、沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）及土耳其總理埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）求助，要求拿他們協調，用平納及艾斯林，換取梅德韋丘克獲釋。

梅德韋丘克是普京多年親密盟友。他本來被軟禁在烏克蘭首都基輔，但在俄軍侵烏後逃脫，12日再被捕。

英國《衛報》13日稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出拿他換取烏克蘭戰俘獲釋，但克里姆林宮說，不會以梅德韋丘克作為交換籌碼。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱梅德韋丘克不是俄公民，他與俄羅斯特別軍事行動無關。