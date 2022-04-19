美國15歲少年疑蓄意縱火 10歲妹妹受困在無窗房間與貓同被燒死
撰文：ETtoday
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美國佐治亞州一棟民宅發生大火，調查發現凶手竟疑是家中15歲少年，他涉故意縱火導致受困在房間中的10歲妹妹柔伊（Zoe McCue）慘被燒死，警方目前依謀殺案方向進行調查。
事件17日凌晨5時發生在洛根維爾市（Loganville）一處民宅，警方表示，10歲女童柔伊被發現陳屍在一間沒有窗戶的房間中，家中2條貓也慘被燒死，母親和2名兄弟姊妹順利逃離，然而15歲哥哥卻突然失蹤。
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警方隔天上午9時在另一個地點發現安然無恙的15歲少年，懷疑他可能就是縱火凶嫌，後來確定事件的確是人為縱火，但目前仍不曉得犯案動機，對少年提出重罪謀殺、惡意謀殺與縱火等指控，案件正在調查中。
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