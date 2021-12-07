美國男為趕蛇家中燒煤炭引發火災　自家3層樓房完全燒毀慘變廢墟

美國馬里蘭州一位屋主，在11月23日試圖想把入侵家中的蛇給趕走，他升起煙霧，卻不慎引發火災，導致整棟房子燒毀，損失超過100萬美元，幸運的是沒有人傷亡。
綜合外媒報道，該名屋主因為受到蛇入侵家裏感到困擾，嘗試使用煤炭燃煙來驅趕蛇，不過因為太靠近易燃物，導致整棟房子陷入火海，當地消防局甚至派出75名的消防員到場搶救，3層樓高的住宅結構嚴重受損、屋頂塌陷，至於屋主關心的蛇，早已不知去向。
▼▼▼升煙趕蛇燒埋自己屋企！（按圖即可瀏覽）▼▼▼
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報道也指出，美國先前就發生過類似的事件，2017年，有名男子就試圖燃燒蜂窩以驅趕蜜蜂，結果也是毀了自家宅邸；2018年，有男子試圖用噴槍來驅趕蜘蛛，結果引燃了房子，最後派出29名的消防員來滅火。
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