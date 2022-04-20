美日澳紐憂慮中所安全協議　北京：不針對任何第三方

中方證實中國與所羅門群島已正式簽署安全協議。中國外交部發言人4月20日就中所安全協議何時簽署及內容何時公布作出回應。



在4月20日的中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，中所安全合作框架協議具體是何時簽署的？該協議內容將會在什麼時候公布？

中國外交部發言人汪文斌表示，關於第一個問題，「昨天（19日）我們已經做了介紹，我願意再次重申，近日王毅國務委員兼外長和所羅門群島外長馬內萊分別代表兩國政府，正式簽署了中所政府間安全合作的框架協議。」

關於第二個問題，汪文斌回應說，中所雙方將在協商的基礎之上，根據國際慣例行事。

汪文斌在此前的19日例行記者會上證實，中國和所羅門群島近日已正式簽署中所政府間安全合作框架協議。

據英媒報道，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）4月20日也證實，該國已經與中國簽署一項安全合作協議。

針對美日澳紐等四國對中所正式簽署安全協議表示擔憂，汪文斌在20日的記者會上回應稱，中所兩國在平等互利公開透明的基礎上進行安全合作，幫助所方維持社會秩序，應對自然災害，開展人道主義救助，不針對任何第三方，不取代所現有的雙、多邊安全合作機制。

汪文斌問道，「我不明白這怎麼就對美方構成嚴重的風險？」

汪文斌稱，「按照美方的邏輯，是不是太平洋島國只能同美方開展安全合作，或者只能同包括美方在內的它的少數幾個盟友開展安全合作，是不是同其他國家進行安全合作就是威脅？美方究竟是把島國視為獨立的主權國家，還是當做自己的附屬物？」

他說：「是要與島國發展平等關係，還是尋求控制島國，這些是美方需要回答的問題。」