烏克蘭・持續更新｜俄羅斯：安理會5常任理事國可作烏安全擔保國

俄烏戰事在4月21日踏入第57日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國最新數據顯示，戰爭爆發至今已有2,104名平民喪生、傷者人數已逾2,862人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄方表示，聯合國安理會5個常任理事國可以成為烏克蘭的安全擔保國，俄烏雙方開始就這一問題在談判中討論。

・美聯社稱拜登4月21日上午將在白宮發表講話，宣布美方向烏克蘭提供額外軍事援助的計劃。

・德國表示將在年底前逐步停止從俄羅斯進口石油。

4月21日最新消息

1822 據央視新聞，俄羅斯外交部獨聯體事務第二司司長波利修克4月21日在接受塔斯社採訪時表示，聯合國安理會5個常任理事國可以成為烏克蘭的安全擔保國，俄烏雙方開始就這一問題在談判中討論。

1734 俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫在Telegram的影片中引述《孫子兵法》，以解釋在烏特別軍事行動。

據俄羅斯衛星通訊社報道，他表示「孫子很早之前就說過：用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」他主張俄羅斯被迫啓動特別行動，是為了預防可能的侵略，同時也為保護頓巴斯地區的居民。

1606 據俄羅斯衛星通訊社報道，俄總統普京在與防長紹伊古會面時稱，他認為強攻馬里烏波爾工業區是不合適，正下令取消。他表示沒必要爬進地洞，應該封鎖住亞速鋼鐵廠工業區，讓一隻蒼蠅也飛不過去。

紹伊古之前向普京報告指，有2000多名武裝分子仍被圍困在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內。

1543 俄烏談判陷入僵局，烏克蘭指難說何時會有下一輪面對面對談後，俄羅斯外交部4月21日表示，俄烏談判幾乎每天都以視像的方式舉行。

1515 據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯防長紹伊古在與總統普京開會時表示，目前有2000多名武裝分子被圍在烏克蘭馬里烏波爾亞速鋼鐵廠，1478人已經投降。

1338 五眼聯盟成員發表聲明稱，不斷發展的情報顯示，俄羅斯準備對支持烏克蘭的對手發起強大的網絡攻擊，指俄方可能讓現有的網絡犯罪集團參與對政府、機構和企業的攻擊。

1247 德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，德國將在年底前逐步停止從俄羅斯進口石油。她重申，煤炭進口將在夏季結束前逐步取消，天然氣進口則會在更長的時間內逐步淘汰。

1148 美聯社引述一名美國官員稱，拜登4月21日上午將在白宮發表講話，宣布美方向烏克蘭提供額外軍事援助的計劃，以協助烏克蘭反擊俄羅斯的軍事行動。

1029 根據美國白宮消息，總統拜登（Joe Biden）會在當地時間4月21日上午9時45分（香港時間晚上9時45分）就俄烏局勢發表最新聲明。

0942 七國集團（G7）財長發表聲明指，各國承諾自2022年起向烏克蘭提供超過240億美元的額外支持，並指準備好按需要採取更多行動。

G7財長稱，他們對俄羅斯參加國際論壇感到遺憾，包括本週的G20、國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行會議，認為國際組織和多邊論壇不應再以舊有方式與俄羅斯開展活動。

0839 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）通電話時表示，俄烏談判的結果完全取決於基輔是否願意考慮俄方的合法要求，俄方的原則性立場沒有改變。

0728 路透社報道，親俄的車臣共和國領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）在一段講話中蜇到，俄軍將會在當地時間中午完全控制馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。

0710 烏克蘭政府表示，全國各地共有1萬台Space X的星鏈（Starlink）衛星訊號接收器，改善當地的互聯網服務。俄羅斯入侵烏克蘭之後，當地大量基建遭受破壞，令全國多個地區的互聯網服務進一步惡化。

0640 澤連斯基發表每日講話，談及與歐洲議會主席米歇爾會面一事，他表示烏克蘭可以最快速度加入歐盟，稱基輔方面已經對外證明國家及公共機構有效抵抗像戰爭的試煉，並史無前例地盡力保障歐洲大陸的自由，因此認為歐盟的朋友願意加快烏克蘭入歐的申請。

0625 波蘭奧斯威辛納粹集中營博物館（Auschwitz Memorial）在Twitter表示，一名91歲猶太老婦Vanda Semyonovna Obiedkova曾在二戰時期於馬里烏波爾的一個地下室避過納粹德軍炮火攻擊，惟相隔81年後，俄軍攻擊當地時，她在一間店舖的地下室避難，但經過一個月之後，她因為糧水不足及沒有暖氣的情況下，身體過度虛弱而喪生。

0522 挪威宣布向烏克蘭捐出100套「西北風」（Mistral）防空導彈系統，指它是挪威海軍使用的非常有效武器，並相信可以為烏克蘭帶來極大幫助。

0405 澤連斯基與歐洲議會主席米歇爾會面後表示，馬里烏波爾的鋼鐵廠內有大約1000名平民被困，當中包括婦孺。他提出以俄羅斯戰俘交換當地居民，但遭莫斯科方面阻礙。

0312 央視報道，美國公布新一輪對俄羅斯的制裁，目標包括一間主要商業銀行Transkapitalbank及俄羅斯虛擬貨幣開發公司BitRiver，亦是首次有虛擬貨幣公司登上制裁名單。另外，美國國務院並向635名俄羅斯公民實施簽證限制，其中3名公民為俄羅斯官員。

0241 二十國集團（G20）財長會議在華盛頓舉行，俄羅斯代表在發言期間，美、英、加、法財長離場杯葛。路透社引述兩名消息人士指，美國財長耶倫（Janet Yellen）向與會者表示，對有俄羅斯高官同場感到非常不滿。

0200 聯合國表示，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）要求分別與烏克蘭總統澤連斯基及俄羅斯總統普京會面，討論為烏克蘭帶來和平的迫切措施，以及根據聯合國憲章及國際法的多邊主義前途。

0150 頓涅茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）表示，當局原本計劃安排大量巴士協助6000名馬里烏波爾（Mariupol）婦孺及長者撤離，但實際人數不如預期。當地傳媒指出，市內的撤離集合點遭受炮火轟炸，導致人道走廊無法運作。

0108 歐洲議會主席米歇爾（Charles Michel）突然訪問基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，後者感謝對方來訪，稱雙方討論加強制裁俄羅斯，以及增加對烏克蘭的國防及經濟援助。

0002 路透社報道，俄羅斯國防部聲稱試射新型的薩爾馬特（Sarmat）洲際彈道導彈。

0000 全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，AELTC）證實，禁止俄羅斯及白羅斯球手參與今屆溫布頓（Wimbledon）賽事，意味男單世界第二的俄羅斯球手麥維迪夫（Daniil Medvedev）、去屆女單賽事四強、世界排名第四的白羅斯球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），以及前一姐艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）等好手都沒法角逐這個在6月27日開始的網壇年度第三個大滿貫賽事。

今次是首次有賽會封殺俄羅斯及白羅斯選手參與精英賽事，而有消息曝光前，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）批評做法不當，並將運動員當成對俄羅斯政治偏見、敵對行動的受害者。

烏克蘭：圖為2022年4月19日，烏克蘭馬里烏波爾民眾經過一架被破壞的坦克前。（AP）

回顧4月20日時局：