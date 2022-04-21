G20財長會因分歧未發聯合聲明　中國財長：反對將經濟議題政治化

二十國集團（G20）財長和央行行長會議4月20日在美國首都華盛頓召開，因為圍繞如何應對俄羅斯產生分歧，最終未發表聯合聲明。



據共同網4月21日報道，俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）以視像方式參加，俄羅斯副財長馬克西莫夫（Timur Maksimov）在華盛頓當地出席。

俄羅斯代表發言時，美國財長耶倫（Janet Yellen）、加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）、歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）、英國財相辛偉誠 ( Rishi Sunak）及應邀出席的烏克蘭財長馬爾琴科（Sergii Marchenko）等離席。日本財務相鈴木俊一則未離席。

美國總統拜登（Joe Biden）贊成將俄羅斯排除在G20之外，同時也承認，一系列國家對此並不認同。（AP）

中方：反對將經濟議題政治化

中國財政部部長劉昆通過視像方式參加會議，針對部分成員關於地緣政治對全球經濟影響的表態，中方強調反對將經濟議題政治化，G20相關討論應聚焦經濟影響。

中國財政部公開消息顯示，劉昆強調說「針對會上部分成員關於地緣政治對全球經濟影響的表態，中方強調反對將經濟議題政治化，G20應堅持自身職責定位，相關討論應聚焦經濟影響，並遵循全面和平衡原則。」

共同網特別提到，在G20財長和央行行長會議現場，由於與會國圍繞如何應對俄羅斯產生分歧，輪值主席國印尼放棄了彙總聯合聲明。

印尼財長英卓華（Sri Mulyani Indrawati）在會議閉幕後的記者會上表示，美歐代表中途離席「未造成混亂」，強調無損G20的合作與多邊協調的重要性。