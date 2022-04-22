《經濟學人》：西方或無法像制裁俄羅斯那樣制裁中國

美國聯合其盟友凍結俄羅斯央行在其國家的官方儲備資產，這讓擁有大量外匯儲備且主要存放於美歐等發達國家的中國高度警惕。美國會在需要時，同樣凍結或沒收中國的儲備資產嗎？



英國《經濟學人》雜誌，在4月最新一期的文章中對此進行分析。分析認為，如果美國及其盟友對中國實施與俄羅斯相同的制裁，他們可能會遭受相當大的痛苦。出於這個原因，他們可能不敢走那麼遠。

文章表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及其盟國對俄羅斯中央銀行實施了嚴厲制裁，將其大約一半的外匯儲備從其手中奪走。他們還切斷了一些俄羅斯最大的銀行與西方金融體系的聯繫，並禁止向該國出口許多高科技產品。如果中國做一些地緣政治輕率的事情，比如攻擊台灣，西方可能考慮向中國做出一樣的事情。

但文章稱，大部分專家一致認為，美國不可能做到使全球第二大經濟體受損嚴重，而自身金融系統卻不受到重大傷害。

圖為4月15日，美國共和黨參議員格雷厄姆訪問台灣，與總統蔡英文會面。（AP）

文章引述美國康奈爾大學教授埃斯瓦爾·普拉薩德（Eswar Prasad）認為，美國和盟國有一定的施壓工具可以對付中國。因為在中國3.2萬億美元的外匯儲備中，可能有三分之二為西方國家國債，所以必要的時候美國可以凍結這些資產。

但是，凍結中國的外匯儲備可能不會造成太大的不穩定，中國可以找到其他方法來反擊，特別是它可以奪取西方人在中國持有的大量資產。

華盛頓智庫國際戰略與研究中心的高級研究員傑拉德·迪皮波（Gerard DiPippo）指出，作為回應，中國可以沒收外國人擁有的3.6萬億美元直接投資和2.2萬億美元股票、債券以及其他「組合」投資。這一總和是外國在俄羅斯所持股份的六倍多。

如果西方也對中央銀行以外的其他中國金融機構實施制裁，這亦可能使西方機構面臨金融「反擊」。

根據金融穩定委員會（Financial Stability Board）的數據，全球30家「具有系統重要性」的銀行中，有4家來自中國。分析師指出，打擊這些銀行就是打擊向他們提供貸款或在這些銀行有賬户的西方機構。西方國家沒有信心切斷中國的銀行而不影響他們自己的金融穩定。

據維也納經濟和商業大學的Gabriel Felbermayr及其合著者的模擬計算，如果美國及其盟友將中國的進口削減90%以上，他們自己的出口將下降近10%。

西方專家認為，中國的主要影響力來源於它廣闊的國內市場。例如，美國可能希望剝奪中國的某些高科技研發，如半導體。但根據波士頓諮詢公司的數據，完全禁止將使美國半導體公司損失37%的收入，並危及超過12萬個就業機會。

文章稱，在俄羅斯試圖反擊的時候，西方可以在經濟上給予它更大的打擊。但對中國來說，情況不一定如此。而這一點反過來又使中國更有可能真的進行反擊。

因此，文章表示如果美國及其盟友對中國實施與俄羅斯同等的制裁，他們可能會遭受相當大的痛苦。出於這個原因，他們可能不敢走那麼遠。