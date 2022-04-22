亞奧理事會證實杭州亞運會或延期舉行　但稱尚未正式決定

2022年杭州亞運會或因上海疫情而延期至2023年舉行？亞奧理事會總幹事證實上述傳言，但稱「尚未做出正式決定。」



亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）總幹事穆沙拉姆（Husain Al-Musallam）21日受訪時表示，2022年杭州亞運會面臨延期的「可能性」。此前已有傳聞稱杭州亞運會將延期至2023年舉辦。

惟他表示：「到目前為止，亞奧理事會還沒有做出正式決定，但（杭州亞運會）有可能推遲。」

報道指出，杭州亞運會原計劃於2022年9月在位於上海附近的杭州舉行。上海正經歷兩年來最嚴重的新冠疫情。

2022年2月5日，杭州西湖三潭印月景區，黃昏下的三潭與蘇堤美景醉人。（視覺中國）

據央視報道，4月1日，浙江杭州舉行亞運籌辦「決勝攻堅」誓師動員大會。

杭州亞組委在誓師動員大會上宣布，杭州2022年亞運會、亞殘運會的56個競賽場館已於3月31日全部竣工，並通過賽事功能驗收。

4月20日上午，杭州亞組委召開新聞發布會，宣布將努力舉辦亞運會、亞殘運會歷史上首屆碳中和賽事。

據上海衛健委4月22日發布的消息，4月21日0時至24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例1,931個和無症狀感染者15,698個。

2022年2月7日，杭州大雪中的西溪濕地深潭口景點。（視覺中國）

新華社報道，4月22日舉行的上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會傳出的消息顯示，上海市疫情已連續多日呈下降趨勢，浦東、閔行、松江、青浦、普陀和長寧等6區，近三日總體疫情持續下降。

徐匯、虹口、寶山和嘉定等4區總體疫情繼續處於平台波動狀態；靜安區、黃浦區和楊浦區等3區疫情仍有所上升；奉賢、金山和崇明等3區疫情持續保持低位。