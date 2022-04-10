乒乓｜日本選拔戰女隊變天　伊藤美誠取代大師姐領軍戰杭州亞運

杭州亞運不足半年，日本乒乓球隊選拔賽展開，擔任主將多年的石川佳純，再次被「後浪」推走。石川在小組賽首天兩仗皆北，已經無緣出戰亞運，其中一場更捧蛋落敗。



選拔賽昨（９日）在東京展開，男、女子各8名選手，先分成4人一組單循環對壘。兩組首名對壘，勝者得到亞運單打資格。各小組首、次名球手亦獲團體賽資格。

石川佳純在選拔賽首兩戰皆北，亞運留給一眾師妹。（日本卓球）

已屬老將的石川佳純在B 組首場對同為東奧代表的平野美宇，以4：11、9：11、9：11及3：11，直落4局落敗。接着對戰雙打戰績較佳的佐藤瞳，局數再負2：4。小組兩戰皆北，且因上述兩名對手均擊敗同組另一選手，兩戰全勝，故此該組的亞運資格已塵埃落定。至於A組，東奧混雙金牌得主伊藤美誠，以及木原美悠首兩戰皆勝，同樣至少獲得團體賽資格。

29歲的石川兩仗面對師妹，發揮均欠佳，一再打失，不禁開口問自己「為什麼」。無緣大賽，石川賽後坦言愈打愈急，「急着想取分，就出現低級失誤」。明天的賽事變成例行公事，她說唯有反省，爭取明天取勝，往後再改善表現。

伊藤美誠在上月初首場巴黎奧運選拔，只得第5。（日本卓球）

日乒上月初已開始巴黎奧運選拔戰， LIONS CUP結果由東奧的後備球手早田希娜奪冠，兼奪亞運單打資格。