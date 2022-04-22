李克強分別與兩國總理通話　談中歐物流和民生幫助

中國國務院總理李克強4月22日與奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）通電話，他向對方說，應確保中歐物流暢通。李克強同日也與斯里蘭卡總理馬欣達・拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）通電話，並說中方願向斯方提供急需民生幫助。



李克強22日下午與內哈默通電話。李克強表示，當前國際地區形勢複雜多變，經濟全球化遭遇逆風，中國和歐盟是全面戰略夥伴，同為世界主要經濟體，互為重要貿易夥伴，更應當堅持雙向開放合作，加強溝通對話，共同發出中歐關係穩定發展、合作積極推進的訊號，確保中歐物流暢通。

他說應保障産業鏈和供應鏈穩定，保障糧食以及能源資源安全。

內哈默稱，奧方珍視奧中關係，堅持一個中國政策，願與中方繼續加深合作，推動奧中友好戰略夥伴關係進一步發展。

李克強與內哈默就烏克蘭局勢交換意見。李克強指，中方始終奉行獨立自主的和平外交政策。

中歐班列鐵路網（香港01製圖）

中方援助斯里蘭卡

李克強與斯里蘭卡總理馬欣達・拉賈帕克薩通電話時，表示中方對斯方面臨的困難和挑戰感同身受，願在力所能及範圍內向斯方提供急需民生幫助。

李克強說，中方願在不干涉內政原則以及尊重斯方意願的前提下，為斯方經濟社會平穩發展發揮建設性作用。中方支持繼續推進兩國務實合作項目，希望雙方盡早啟動自貿協定商簽工作，提升互利合作水平。

馬欣達·拉賈帕克薩指，感謝中方向斯方提供緊急人道主義援助，並讚賞中方在斯方面臨困難之際給予斯方有力支持。