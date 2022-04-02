中歐峰會｜北京：雙方達成很多共識　同意合作應對國際危機

中國外交部4月2日介紹歐盟與中國領導人1日舉行會談的情況。中國外交部歐洲司司長王魯彤2日稱，雙方達成很多共識，同意用中歐關係的穩定，來共同應對目前的國際危機。



王魯彤表示，是次會晤傳達一個非常重要的訊號，就是中歐作為兩個世界最大的和平穩定力量，要共同努力維護世界和平穩定，推動世界經濟的復甦。

他指雙方同意用中歐關係的務實合作來推動世界經濟全球化發展。他稱因此雙方領導人也決定在會晤之後盡快舉行5個高層對話，同時也就現在國際上特別關心的糧食、能源問題，宏觀經濟政策的協調問題，充分地交換意見。

中國：並沒刻意規避對俄制裁

王魯彤說，中歐雙方還談及烏克蘭問題。他指中國並沒刻意規避對俄羅斯的制裁，中國不認為任何國家的正常貿易應受到烏克蘭問題影響。

他稱中國通過與俄羅斯進行正常貿易，為全球經濟作出貢獻，中國反對制裁，因為這些制裁有可能蔓延到世界其他地方，導致貨幣、貿易和金融戰爭，也有可能危及供應鏈和產業鏈，甚至是經濟秩序。

王魯彤表示， 中歐雙方都認為有必要盡快停火止戰，通過外交途徑來尋求解決問題。他指另一項非常重要的共識，就是應共同努力防止新冷戰，防止世界分裂和集團對抗。