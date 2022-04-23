俄羅斯稱要對摩爾多瓦「另闢蹊徑」　澤連斯基警告：侵烏只是開始

俄羅斯將領4月22日公開說，俄軍軍事行動除了鎖定烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區外，更將鎖定烏克蘭南部，以便開通通往摩爾多瓦（Moldova）的親俄地區「另一條路」，此言一出引發軒然大波，令人擔心戰火將從烏克蘭蔓延至鄰國。



烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也警告說，俄羅斯有侵略其他國家的野心，侵烏只是開始。

俄羅斯中部軍區代理司令明尼卡耶夫（Rustam Minnekayev）4月22日稱，俄軍特別軍事行動第二階段的任務是全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部地區。

他在22日稱，軍事行動的第二階段已在兩天前啟動。他指俄軍全面控制頓巴斯和烏克蘭南部後，將可建立通往克里米亞半島（Crimea）的陸路通道。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）和塔斯社（TASS）22日稱，明尼卡耶夫說，全面控制烏克蘭南部可讓俄方進入摩爾多瓦分離地區德涅斯特河左岸（Transdniestria或Transnistria）的通道得到改善。

俄軍在蘇聯瓦解後已在當地有駐軍。明尼卡耶夫稱，控制烏南是另一條通往德涅斯特河左岸的路，當地亦有證據顯示，有俄語人口受到壓迫。這個說法與俄羅斯2月24日入侵烏克蘭當天說明理由相類似。由此摩爾多瓦開始對俄羅斯在摩國親俄地區的企圖擔心起來。

摩爾多瓦其後傳召俄羅斯駐當地大使，就明尼卡耶夫的言論提出交涉。

烏克蘭局勢；圖為2022年4月3日，烏克蘭敖德薩遭到俄軍砲擊後，空中冒出大量濃煙。（AP）

德涅斯特河左岸地區與烏克蘭接壤。英媒22日稱，烏方擔心俄軍以德涅斯特河左岸地區作跳板，並對烏克蘭發動新一輪攻擊。

Balkan Insight網站引述烏克蘭及摩爾多瓦的軍事分析家懷疑俄羅斯計劃出動俄軍，以及德涅斯特河左岸準軍事人員，對烏克蘭面向黑海的港口敖德薩（Odessa）進行攻擊。

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