新冠肺炎｜美研究指「這族群」較易出現突破式感染 風險可增24%
撰文：ETtoday
出版：更新：
台灣新一波疫情爆發後，今年截至4月19日已有破萬人確診，其中99.58％為輕症或無症狀感染，而中重症患者中有近一半未完整接種疫苗，也代表着有部分患者屬於突破式感染。美國最新研究顯示，曾有過精神病史65歲以上長者，與沒有精神病史的人相比，發生突破式感染的風險高出3.7％，其中若有濫用藥物狀況的話，風險則高出24％。
美國三藩市退伍軍人事務醫療中心（SFVAMC）加州大學三藩市分校研究人員14日發表在《JAMA Network Open》期刊上的最新研究指出，曾患有精神相關疾病的65歲以上長者，與沒有精神病史的人相比，發生突破式感染的機率約為3.7％，其中又可細分為濫用藥物族群增24％、適應障礙增13％、焦慮症增8％。
相關文章：Omicron病毒使幼兒出現「這症狀」機率增3倍 發燒至38度要留意
+21
除了年齡之外，研究人員也潛在疾病風險列入比較，結果顯示慢性腎病患者的突破式感染風險增加23％、愛滋患者20％、心血管疾病患者增19％、慢性肺阻塞患者增18％、睡眠呼吸中止症患者增13％，有抽煙習慣者則增加9％。
研究人員指出，結果顯示突破式感染除了考慮年齡之外，是否有精神疾病史或其他潛在疾病，都必須一併列入考慮，有鑑於此，政府應將精神疾病患者列入疫苗優先接種名單中。這項研究針對26萬3697人進行調查，參與者平均年齡為66歲，90％為男性，接種疫苗廠牌為莫德納、輝瑞BNT及強生。
新冠肺炎｜一文看懂BA.4、BA.5亞型 XE、XM是什麼｜新聞教室疫情｜研究：沒接種疫苗的Omicron康復者 或不能抵抗其他病毒株泰國女童打新冠疫苗後眼耳鼻及皮膚不停流血 未知是否與疫苗有關新冠肺炎｜Omicron之後是什麼？ 新冠疫情未完新變種仍需警覺韓國確診網民出售「使用過口罩」 稱染疫可領政府補助惹圍攻
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】