新冠肺炎｜美研究指「這族群」較易出現突破式感染　風險可增24%

台灣新一波疫情爆發後，今年截至4月19日已有破萬人確診，其中99.58％為輕症或無症狀感染，而中重症患者中有近一半未完整接種疫苗，也代表着有部分患者屬於突破式感染。美國最新研究顯示，曾有過精神病史65歲以上長者，與沒有精神病史的人相比，發生突破式感染的風險高出3.7％，其中若有濫用藥物狀況的話，風險則高出24％。



美國三藩市退伍軍人事務醫療中心（SFVAMC）加州大學三藩市分校研究人員14日發表在《JAMA Network Open》期刊上的最新研究指出，曾患有精神相關疾病的65歲以上長者，與沒有精神病史的人相比，發生突破式感染的機率約為3.7％，其中又可細分為濫用藥物族群增24％、適應障礙增13％、焦慮症增8％。

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除了年齡之外，研究人員也潛在疾病風險列入比較，結果顯示慢性腎病患者的突破式感染風險增加23％、愛滋患者20％、心血管疾病患者增19％、慢性肺阻塞患者增18％、睡眠呼吸中止症患者增13％，有抽煙習慣者則增加9％。

研究人員指出，結果顯示突破式感染除了考慮年齡之外，是否有精神疾病史或其他潛在疾病，都必須一併列入考慮，有鑑於此，政府應將精神疾病患者列入疫苗優先接種名單中。這項研究針對26萬3697人進行調查，參與者平均年齡為66歲，90％為男性，接種疫苗廠牌為莫德納、輝瑞BNT及強生。

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